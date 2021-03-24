中油高廠汙染整治可能提早10年 地方傳出為爭取台積電

立法委員賴瑞隆今天表示，他和立委邱議瑩在立法院經濟委員會中質詢中油高雄煉油廠關廠後，土地汙染整治進度，經濟部長王美花承諾，全力支持加速高雄煉油廠整治，提早到2023年底前完成。

高雄市副議長陸淑美、議員吳益政表示，聽到傳聞，要中油提早完成汙染整治，可能與高雄市爭取台積電投資設廠有關。

中油高雄煉油廠關廠2015 年關廠後，汙染的土壤整治要17年，現在過了5年，立委指中油實際只整治1%，進度嚴重落後。賴瑞隆和邱議瑩表示，高雄煉油廠所在地對高雄產業發展轉型相當重要，汙染整治計畫原預估2033年才能完成，希望加速進度。

賴瑞隆表示，高雄煉油廠位於高雄楠梓區，在高雄核心發展區域，整治的土地面積也達171公頃，預計整治經費242億，土汙整治完成後將提供高雄產業發展重要招商用地，他要求王美花支持高雄煉油廠汙染整治提早到2023年底前完成。

賴瑞隆說，王美花表示認同高雄煉油廠必須加速整治，也承諾2023年底前完成土汙整治工作，以利後續招商，中油董事長李順欽表示中油一定會配合國家產業，活化廠區土地，並且用最好最快的工法，解決高雄市五輕土汙整治的問題。

陸淑美和吳益政最近不約而同提到中油高廠提早完成汙染整治之事，也說「據傳」是市府為了爭取台積電到高雄投資，有意提供中油高廠土地給台積電建廠，才要求中油將整治期程從2033年提早到2023年，整整提早10年。陸淑美說，如果台積電能到高雄投資，相信對高雄整體產業會有很大的幫助。