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受聘GO SMART策略委員 廖泰翔允推動高雄5G智慧城

中央社 / 高雄24日電

「2021智慧城市展暨論壇」登場，吸引很多國際人士觀展。高市府經發局長廖泰翔今天大力推銷高雄亞灣5G AIoT創新園區招商優惠，並受聘為GO SMART策略委員，允深化交流並推動高雄「5G智慧城」。

「全球智慧城市聯盟（GO SMART）」23日起在台北舉辦「2021智慧城市展暨論壇」吸引逾150國、千人觀展，市府經發局也帶領新創業者在「高雄館」展示最新的智慧應用成果。

高雄市副市長林欽榮今天也率隊參與，廖泰翔負責簡報行銷高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區的招商優惠方案，並於「GO SMART DAY」活動上受聘為GO SMART第2屆策略委員，允諾於委員任內擴展高雄國際能見度，深化與國際大城間的交流與合作，加速推動高雄「5G智慧城」。

GO SMART（Global Organization of SmartCities）的宗旨是結合國內外城市及產業力量，推動城市交流及合作、加速全球智慧城市發展。廖泰翔表示，高雄市去年底成立「智慧城市推動委員會」，與西門子、中華電信、仁寶電腦及多家國內外廠商簽署備忘錄MOU。

他允諾於委員任內加強擴展高雄國際能見度，深化與國際大城間的交流與合作，並透過「產業5G化、5G產業化」策略，提供既有傳統產業智慧化轉型解決方案，將成果擴散至城市治理及民生應用，加速實踐打造高雄「5G智慧城」的目標。

經發局表示，未來會致力於和中央政府攜手加速在亞洲新灣區的「5G AIoT創新園區」開發，提供全台最完整的5G端對端試驗場域及產業發展腹地，未來高雄有望成為全台最大的5G AIoT產業聚落，讓5G智慧城市產業快速發展。

高雄市 創業 林欽榮

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