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高雄眷村以住代護3.0 青創HOUSE提供青年創業實驗場域

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市文化局在黃埔新村推出「以住代護全新進化3.0-青創HOUSE」方案。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局在黃埔新村推出「以住代護全新進化3.0-青創HOUSE」方案。圖／高雄市文化局提供

高雄市文化局推出「以住代護全新進化3.0-青創HOUSE」，首批以黃埔新村26戶為起點，邀請20至45歲具創造力的出版業、建築師、專業技師、室內設計、裝修工程、工藝與文創業者，一同來入住眷村，用青年的行動力與創造力開創文創商機。此方案以青年創業者為對象，即日起至5月14日提出申請，4月8日至5月2日看屋，可進駐5年，最高創業補助50萬元。詳情可洽以住代護官網http://khvillages.khcc.gov.tw/。

高雄市文化局103年創先提出「以住代護．人才基地」計畫，邀請對眷舍、眷村文化充滿熱情的個人、工作室或團體，以實際入住的行動力、認同眷舍生命紋理的態度，賦予老房子新生命，讓眷村「因住而生，因住而活」。以住代護的眷村保存政策，開創了台灣活化眷村的新潮流。

107年在民宿管理辦法修正後，文化局以「以住代護․眷村民宿」推出了以住代護的2.0計畫。透過眷村民宿的興辦，敞開原本封閉的眷村大門，讓人人都有機會來去眷村住一晚，體驗眷村生活也帶來新的商機。「以住代護」歷經7個年頭，從入住、修屋到開辦民宿，從鳳山黃埔新村、左營建業新村到岡山樂群村，共媒合了156戶。

文化局表示，「以住代護3.0-青創HOUSE」，是在以住代護的基礎上，以「創」為核心，以黃埔新村26戶做為起點，讓青年入住創業。申請資格包括：年齡20歲以上至45歲以下的中華民國國民；公司或商業登記的負責人或代表人，為年齡20歲以上至45歲以下的中華民國國民。創業補助最高獎助上限50萬，前兩年租金全額補貼，第三年至第五年租金補貼50%。

高雄市文化局在黃埔新村推出「以住代護全新進化3.0-青創HOUSE」方案。圖／高雄市文化局提供
高雄市文化局在黃埔新村推出「以住代護全新進化3.0-青創HOUSE」方案。圖／高雄市文化局提供

眷村 創業 文化局

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