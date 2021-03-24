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80歲「溫柔鬥士」顧54歲植物人兒子 創世協助照護技巧
高雄市大寮區54歲陳姓男子108年間跌倒導致腦出血，急救後仍成植物人，他的80歲母親接下照顧重擔，即使經濟壓力沈重，老婦人仍守護陳男。創世基金會稱這樣照顧植物人家人的婦人為「溫柔鬥士」，在創世服務的植物人家庭中，有20%的照顧者是母親，都是「溫柔鬥士」。
創世基金會鳳山分院相關人員表示，陳男的母親沒有照護長期臥床病人經驗，但在兒子癱倒之後，就算燒盡所有積蓄，還是不向命運低頭，一心守護孩子。經醫院轉介，創世基金會109年為這戶人家提供到宅服務，由護理師指導老婦人照護技巧及用藥需知，因老婦人不識字，護理師即依每時段照護內容，以簡易圖示標示，製作時鐘圖表，方便照顧，另社工協助申請節能補助並連結社會資源安裝熱水器，舒緩這戶人家的開銷。
鳳山分院表示，創世基金會服務的個案中，約有25%植物人是人母，媽媽倒下了，家庭支離破碎；另有20%的照顧者是母親，展現「為母則強」的毅力，為家人堅忍奮鬥，是守護家人的「溫柔鬥士」。創世今年推動尋找365位溫柔鬥士「守護者」，盼小額支持這些溫柔鬥士幫助他們翻轉逆境。洽詢電話（07）7905897轉分機9「溫柔鬥士小組」。
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