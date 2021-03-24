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清明掃墓將屆 高市啟動祭祖免費接駁專車

中央社 / 高雄24日電

清明掃墓將屆，高雄市規劃5天擴大為民服務，呼籲民眾配合塔管人員採實名制及量測體溫祭祖，另外還提供祭祖免費接駁專車。

高雄市訂於3月27日、3月28日、4月2日、4月3日及4月4日共5天為清明掃墓祭祖擴大為民服務，呼籲民眾配合落實防疫新生活，民眾進入納骨塔及搭乘接駁車需戴口罩，並採實名登記和測量體溫，市府鼓勵民眾分流祭拜，勿集中在清明節當天，也可透過線上祭拜追思。

高市府民政局今天指出，為更符合祭祀需求，市府建置「線上祭拜追思平台」，可依往生者安厝位置設定納骨塔及地藏王菩薩場景，提供民眾身臨其境的祭祀感受；另外建置「以功代金」專區，鼓勵民眾將購買紙錢費用轉為行善做環保，將功德迴向先人。

市府提醒清明祭祖切記「四不、二記得」要訣，不亂燒雜草、不亂丟煙蒂、不飛揚紙錢、不燃放爆竹、記得用水袋裝水滅火、記得收拾垃圾等。

因應清明掃墓交通疏導，市府啟動祭祖免費接駁公車，服務時間為3月27日、3月28日、4月2日、4月3日及4月4日共5天，上午7時到下午4時，路線分外線、內線。外線從都會公園捷運R21站4號出口上車，經深水公墓管理站到軍人忠靈祠；內線是軍人忠靈祠站至26墓區站等，墓區內採隨招隨停。

掃墓相關免費接駁專車路線、服務站、交通管制、線上祭祖追思平台等訊息可至高雄市殯葬管理處網站查詢。

高雄市 軍人 口罩

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