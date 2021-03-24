銷星國鳳梨品質不一 潘孟安：不要讓一顆老鼠屎壞整鍋粥

有新加坡台商投書媒體，他們願意支持台灣鳳梨，但請品質務必再加強，他在新加坡最大連鎖超市NTUC購買鳳梨很綠，大小不一等情況，品質不穩定；根據新加坡台灣貿易中心指出，首批在FairPrice銷售是由台灣最年輕的百大青農陳永清栽種鳳梨。陳永清說，該通路鳳梨他有出一部分，但非全部，有併櫃。

屏東縣長潘孟安說，這不是屏東供貨的，農業處也有找到貿易商的出貨點，在了解當中，在哪裡併櫃的不清楚，但看到後，要求詳查，不希望有類似狀況，一顆老鼠屎壞了整鍋粥。

潘孟安說，再三要求產地採收時，不要因一般搶單後，造成品質良莠不齊，壞了整個市場，農業處啟動到各個外銷供果園要求，雖然是貿易行為，不能因為貿易行為，壞了台灣品牌，這不是國人可以接受的。

鳳梨農陳永清說，鳳梨外銷市場到新加坡、日本、馬來西亞約6到7天，疫情過後還要經過消毒等，門檻提高，可能至少要拖延到一周以上，果品不易保存。運輸期程變長，還要考量販售上架時間，至少要15天以上。對於鳳梨是否有銷新加坡，他說，他只有出一小部分，不是全部。

屏東縣三月中旬舉行銷星國鳳梨封櫃記者會，泰吉合作社指出，他們的通路商沒有到NTUC超市；新加坡當局對鳳梨未要求產銷履歷，有些產銷履歷是看客戶行銷需求而定；出貨到新加坡鳳梨，台灣貿易商十公斤一箱裝，裝約5到8顆鳳梨，合作的農友都是長期配合篩選過的農民。

泰吉合作社說，到新加坡船運約4到5天，加上塞港因應疫情延期約7天左右，會跟農民溝通客戶需要的貨，把關品質。