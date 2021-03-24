高雄市為防疫取消清明法會 鼓勵民眾線上祭祖

高雄市政府民政局表示，本月27日、28日和4月2日到4日，啟動清明掃墓祭祖擴大為民服務，並為防新冠肺炎疫情，各區停辦清明節法會，避免群聚感染，民眾進入納骨塔及搭乘接駁車需戴口罩、入塔採實名登記和配合塔管人員測量體溫。民政局也鼓勵民眾分流祭拜或線上祭祖以加強防疫。

高市民政局表示，清明祭祖，各納骨塔入口都有人員為民眾量額溫，超過攝氏37度的禁止進入塔內，現場備有酒精供民眾使用，也盼民眾不要集中在清明節當天去祭祖，避免人潮集中。

高雄市政府鼓勵民眾採線上祭祖，民政局建置建置全新的「線上祭拜追思平台」，可依往生者安厝位置設定納骨塔及地藏王菩薩場景，提供民眾身臨其境的祭祀感受；此系統既有網路祭拜追思，也有先人生平事蹟編輯、可上傳其生活照及影片，並有備禮香、焚燒蠟燭及金紙、擲筊、鮮花、供品、素果、音樂等多樣性設計；另有「以功代金」專區行善舉，也做環保，功德迴向先人、種善因。

高市民政局鼓勵民眾在室外祭拜，不要進入納骨塔，或利用多元祭祀管道，用網路代替馬路，藉由手機及網路結合，線上緬懷祖先。

至於到公墓區的祭祖，今年仍有免費接駁專車，可到高雄市民政局殯葬管理處網站中「熱門服務」的「清明專頁」查看，也能到網頁懶人包介面掃瞄QR CODE，或打（07）3816316轉分機209到215，或打高雄萬事通1999。