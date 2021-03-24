全台有雨中南部水庫有進帳 但未解旱象

水情嚴峻，昨晚起受鋒面通過及東北季風影響全台有雨，中南部水庫集水區多有進帳，但仍未解旱象。

配合鋒面通過，水利署把握機會，今天凌晨在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、谷關壩陸續施放增雨焰劑；國家中山科學研究院今天上午也在石門、寶二集水區進行高空焰彈增雨作業，提高降雨效率。

根據水利署官網，中南部水庫蓄水率依舊低迷，寶山第二水庫為8.8%、永和山水庫8.3%、德基水庫5.9%、鯉魚潭水庫11.7%、曾文水庫15.4%，顯示雨量挹注有限。

新竹地區連續2日降雨，對水情有助益，台灣自來水公司表示，寶山與寶二水庫整體進流量攀升，對於舒緩水情有幫助，不過，仍未解除缺水危機。

新竹縣政府今天指出，截至今天上午寶山水庫的有效蓄水量102.2萬立方公尺，蓄水率為20.3%。寶二水庫有效蓄水量為278.52萬立方公尺，蓄水率為8.9%。至於，後續降雨效應，因下雨到集水區後再到水庫，會有時間差，仍需持續觀察。

苗栗地區今天凌晨起出現明顯降雨，雨勢持續至上午緩和，縣內3座幾近乾涸見底的水庫終於有些許進帳。根據各水庫於上午10時許資料，永和山水庫集水區降雨約30至40毫米，瞬間進水量為1.5cms（立方公尺／秒）；明德水庫集水區降雨量約35毫米，預估可為水庫帶來進帳約30萬噸水量，以近期明德水庫1天出水上限2萬噸來看，不無小補。

水利署中區水資源局副局長潘禎哲表示，中部的鯉魚潭與德基水庫水情較嚴峻，其中鯉魚潭水庫集水區截至今天上午7時，共降下30毫米雨量、約140萬噸進水量，德基水庫降雨46毫米、約240萬噸進水量。

南投縣仁愛鄉霧社水庫昨天上午7時蓄水率9.35%，蓄水量350.4萬公噸，歷經3天間歇降雨，今天上午7時蓄水率來到10.2%，蓄水量提升到382.1萬公噸。

萬大發電廠表示，水庫集水區合歡山等地區雖有降雨，但幫助有限，加上霧社水庫須放水給下游武界壩、日月潭水庫進行水力發電，因此水位上升不多。

經濟部水利署南區水資源局觀測資料，今天至上午10時為止，台南主要水庫集水區的降雨量分別為曾文水庫6.7毫米、南化水庫4.1毫米，除了曾文水庫水位微幅上升約1公分外，其他水庫蓄水量仍減少中。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，這波降雨對南部地區的水庫蓄水挹注有限，但至少可減少蒸發量，往後幾天的水庫積流量也可望增加一些，對水情仍然小有幫助。

高雄市今天清晨降雨，不過雨量不大，24小時最大累積雨量在桃源區是37毫米；而集水區的降雨很有限，高屏溪攔河堰的川流量微幅增加至每秒5.2cms。

南水局資料顯示，高屏溪攔河堰至上午10時的累積雨量是8.4毫米，備受關注的是供應大高雄用水7成用量高屏溪攔河堰的川流量每秒5.2cms，比3月23日每秒流量4.8cms略有增長。

高雄市沒有大型水庫，高屏溪攔河堰川流為主要供水系統，大高雄每天需水量約145萬噸用水，其中約7成來自高屏溪攔河堰，其餘有伏流水、地下水及鳳山水庫等支援。

受到乾旱的影響，高屏溪攔河堰川流量節節下滑，每天必須川流量12cms約百萬噸的取水需求，近來降到5cms以下，取水量大約在40多萬至50萬噸間，致供水吃緊；所幸中央、地方合作開發7處伏流水井等，有效備援供水，才能讓高雄市的水情燈號僅呈現「黃燈」（夜間減壓供水）。

今天清晨高雄降雨，但是從高屏溪攔河堰的降雨量來看，對水情的挹注尚不明顯。水庫方面，除了阿公店水庫累積雨量1毫米，鳳山水庫、澄清湖水庫至上午10時累積雨量仍掛零。