水情仍嚴峻 高市府提供省水撇步籲市民節約用水

高雄市左營區鼎新橋自來水管線昨晚破裂漏水，自來水公司漏夜搶修，受損的自來水管線已提早於今日清晨5點半左右修復完成並復水。隨水情嚴峻，市府也提供抗旱省水小妙招，呼籲市民持續節約用水。

高雄市水利局表示，雖高雄地區主要水源高屏溪川流量降低，現轄內備援伏流水及地下水等水源均已啟用，加上原有澄清湖、阿公店水庫支應及加強灌溉管理等水源調度措施下，尚可滿足每日民生及產業用水，市府也將增加再生水產能，提供產業界優質穩定用水選擇。

隨水情日趨嚴峻，水利局也呼籲市民持續節約用水，珍惜水資源，並提供抗旱省水小妙招，如居家清潔以擦拭替代沖洗、洗車時用水桶代替水沖、洗菜洗米水再利用、洗衣服改用省水流程及盆浴改為淋浴等。

另水利局提醒，生活中的非接觸次級用水，皆可取用高雄市鳳山水資源中心、楠梓汙水處理廠、岡橋汙水處理廠、大樹汙水處理廠及旗美汙水處理廠，每日約1.7萬噸回收水供用。