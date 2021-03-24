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旱象未解 高雄啟動伏流水及地下水 再進行4項應變措施

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

經濟部今下午旱災應變會報，可能針對水情橘燈縣市宣布「供五停二」，高雄市目前水情燈號為黃燈，雖供水相對穩定，但日前市長陳其邁也首次召開旱災會議，討論啟動水源調度與旱災應變措施。高雄除已經啟動備援伏流水及地下水支援供水，也協調鳳山水庫增加80萬噸蓄水量，請自來水公司備妥水車、水桶等設備因應未來民眾取水等措施。

旱象未解，氣象局分析未來4、5月降雨量仍會偏少。高雄市水利局表示，高雄除已經啟動備援伏流水及地下水支援供水，為穩定供水無虞，將再進行4項旱災應變措施。

4項旱災應變措施包括協調鳳山水庫增加80萬噸蓄水量。請自來水公司備妥水車、水桶等設備，以因應未來民眾取水。盤整抗旱水井分供民生和產業用水。市府團隊分工節水7%，汙水廠放流水投入公園澆灌及街道清洗。

高雄市水利局表示，目前鳳山水資源中心每日穩定產製4.5萬噸再生水供應中鋼使用，另岡橋、楠梓、鳳山、大樹、旗美、中區等汙水廠也每日提供1.7萬噸放流水供次級用水使用。

高雄市 地下水 水庫

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