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返校實境體驗展好評如潮 全台最終場閉展倒數

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁等人今年2月底體驗返校展，在15分鐘幽暗懸疑的氛圍中，體驗大時代歷程裡「自由」的可貴。本報資料照片
高雄市長陳其邁等人今年2月底體驗返校展，在15分鐘幽暗懸疑的氛圍中，體驗大時代歷程裡「自由」的可貴。本報資料照片

好評如潮、超過10萬人觀展的「返校實境體驗展」在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫展至4月6日，場景逼真還原《返校》遊戲世界和翠華中學的秘密景點，高雄場為全台最終場，目前進入閉展倒數，民眾可把握最後2周觀展機會，錯過不再。

高雄駁二場地大，布展動線規劃和演員表演更有發揮空間，展覽包含教室區、廁所區、校長室、輔導室、無限走廊、結局禮堂等實境沉浸式體驗區，具備電影規格的質感師參與製作，像是仿斑駁老舊的牆面、髒亂年代感的道具，並精選遊戲中的重要道具與場景實體化，如布袋戲台、關押犯人的監牢、女主角方芮欣的房間等。

主辦單位也提供制服免費出借服務，觀眾可以穿上魏仲廷和方芮欣制服，和遊戲中經典場景拍照，現場還有學生揪團一起穿制服「返校」，回味校園生活樂趣，參觀學生表示：「演員超敬業，和遊戲對比，動線和故事都很有質感！」

今年2月底，高雄市長陳其邁在聯合文創總經理李彥甫陪同下，偕市府副秘書長郭添貴、文化局長王文翠等人參觀「返校實境體驗展」，

陳其邁領頭進場，被整個場景的懸疑氛圍感染，十分入戲。觀展前做足功課的他還問，「你知道我今天為什麼穿黑色衣服嗎？因為黑色代表恐懼，未來會怎麼樣完全不知道」。觀展過程他也換穿高中卡其制服，化身讀書會成員的角色，回到年輕歲月，完全融入遊戲的經典場景。

展覽商店區獨家販售高雄限定商品，以及影集小說、鬼牌隨身碟等，憑影集小說書腰折價券，現場購票還可享30元折價優惠（每張書腰可折2張）。「返校實境體驗展」假日吸引民眾排隊入場參觀，主辦單位歡迎民眾多利用平日前往，購票可洽現場售票亭，詳情可洽官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/DetentionExhibition/。

返校展的合作社內販售許多文創品、復古零食等，相當趣味。記者王慧瑛／攝影
返校展的合作社內販售許多文創品、復古零食等，相當趣味。記者王慧瑛／攝影
返校展的合作社內販售許多文創品、復古零食等，相當趣味。記者王慧瑛／攝影
返校展的合作社內販售許多文創品、復古零食等，相當趣味。記者王慧瑛／攝影
返校展吸引許多年輕族群觀展，還有人連去多次。記者王慧瑛／攝影
返校展吸引許多年輕族群觀展，還有人連去多次。記者王慧瑛／攝影
返校展的合作社內販售許多文創品、復古零食等，相當趣味。記者王慧瑛／攝影
返校展的合作社內販售許多文創品、復古零食等，相當趣味。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁等人今年2月底體驗返校展，在15分鐘幽暗懸疑的氛圍中，體驗大時代歷程裡「自由」的可貴。本報資料照片
高雄市長陳其邁等人今年2月底體驗返校展，在15分鐘幽暗懸疑的氛圍中，體驗大時代歷程裡「自由」的可貴。本報資料照片
好評如潮、超過10萬人觀展的「返校實境體驗展」在駁二蓬萊B3、B4倉庫展至4月6日。圖／聯合數位文創提供
好評如潮、超過10萬人觀展的「返校實境體驗展」在駁二蓬萊B3、B4倉庫展至4月6日。圖／聯合數位文創提供
返校展的合作社內販售許多文創品、復古零食等，相當趣味。記者王慧瑛／攝影
返校展的合作社內販售許多文創品、復古零食等，相當趣味。記者王慧瑛／攝影

返校 制服 陳其邁

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