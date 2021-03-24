返校實境體驗展好評如潮 全台最終場閉展倒數

好評如潮、超過10萬人觀展的「返校實境體驗展」在高雄駁二蓬萊B3、B4倉庫展至4月6日，場景逼真還原《返校》遊戲世界和翠華中學的秘密景點，高雄場為全台最終場，目前進入閉展倒數，民眾可把握最後2周觀展機會，錯過不再。

高雄駁二場地大，布展動線規劃和演員表演更有發揮空間，展覽包含教室區、廁所區、校長室、輔導室、無限走廊、結局禮堂等實境沉浸式體驗區，具備電影規格的質感師參與製作，像是仿斑駁老舊的牆面、髒亂年代感的道具，並精選遊戲中的重要道具與場景實體化，如布袋戲台、關押犯人的監牢、女主角方芮欣的房間等。

主辦單位也提供制服免費出借服務，觀眾可以穿上魏仲廷和方芮欣制服，和遊戲中經典場景拍照，現場還有學生揪團一起穿制服「返校」，回味校園生活樂趣，參觀學生表示：「演員超敬業，和遊戲對比，動線和故事都很有質感！」

今年2月底，高雄市長陳其邁在聯合文創總經理李彥甫陪同下，偕市府副秘書長郭添貴、文化局長王文翠等人參觀「返校實境體驗展」，

陳其邁領頭進場，被整個場景的懸疑氛圍感染，十分入戲。觀展前做足功課的他還問，「你知道我今天為什麼穿黑色衣服嗎？因為黑色代表恐懼，未來會怎麼樣完全不知道」。觀展過程他也換穿高中卡其制服，化身讀書會成員的角色，回到年輕歲月，完全融入遊戲的經典場景。