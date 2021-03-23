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意外頻傳 大高雄不動產公會理事長林詠盛疾呼落實工安
高雄近來工安意外頻傳，今天鹽埕、橋頭各添一起，大高雄不動產開發商業同業公會理事長林詠盛在第11屆第3次會員大會呼籲建商強化工安，代表市長陳其邁出席的市府祕書長楊明州也提醒業者，千萬別便宜行事，心存僥倖。
大高雄不動產開發商業同業公會今在漢神巨蛋開會員大會，特別邀請高雄市都發局長楊欽富發表「高雄智慧都市發展」專題演講，說明高雄市因應科技廊道成形的北城、中城等發展計畫，另頒發獎學金給44名從業人員的子女。公會今年也向大樹農會採購500箱鳳梨贈送會員，以行動支持農業。
林詠盛表示，2020歷經美中貿易大戰、新冠肺炎疫情及全球經濟衰退等衝擊，所幸台灣疫情控制得當，人流、金流都回來，房市也「價量齊揚」。受缺地、缺工、缺料影響，地價估計漲3、4成，鋼筋、混凝土、模板、水電、泥作等原物料上漲兩成至一倍，公會雖積極爭取開放移工，然而尚未定案。
鑑於高雄3月以來已發生至少5起工地意外，林詠盛特別呼籲會員業者重視工地安全。應邀出席的市府祕書楊明州則表示，建築工地意外頻傳，對公司、家庭及社會都損失巨大，業界千萬不要便宜行事、心存僥倖。
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