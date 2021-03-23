快訊

中職／陳子豪兩分砲收拾悍將 兄弟達成隊史第1600勝

蔡總統28日要密赴大港開唱？ 高雄民進黨部速收回訊息

聯合報 / 記者楊濡嘉徐如宜／高雄即時報導
民進黨高雄市黨部通知高雄市籍立委、市議員28日陪同蔡英文總統參加高雄的大港開唱挨批，黨部主委趙天麟強調總統行程未確定，已收回訊息。圖／翻攝臉書「韓黑父母不崩潰」
民進黨高雄市黨部通知高雄市籍立委、市議員28日陪同蔡英文總統參加高雄的大港開唱挨批，黨部主委趙天麟強調總統行程未確定，已收回訊息。圖／翻攝臉書「韓黑父母不崩潰」

民進黨高雄市黨部今天發出通知給高雄市立委和議員，指本月28日蔡英文總統要密赴高雄的大港開唱，與高雄市長陳其邁共同參與，請民進黨民代陪同。此通知被PO在臉書「韓黑父母不崩潰」上，並被批「國軍1殉職1下落不明，三軍統帥準備去歡唱？」民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，這是不精確的訊息，蔡總統的行程並未確定，已請黨部人員收回此訊息。高雄市文化局表示，之前是有規畫邀請蔡總統，但不確定總統最後的行程。

「韓黑父母不崩潰」PO出的通知上寫著，去年「大港開唱」因政治因素停辦，今年重返執政（意指民進黨） ，「大港開唱」終於復辦，蔡英文總統為展現對活動及樂迷的重視與承諾，將於活動當天南下高雄親自參與開唱！蔡總統和陳其邁邀立委和市議員撥冗陪同，當天活動精華將製作成影片「小英帶你逛ft.大港開唱」於社群上推廣，請各公職配合以下事項出席：

「韓黑父母不崩潰」對此通知下標「國軍1殉職1下落不明，三軍統帥準備去歡唱？」、「蔡英文28日密赴大港開唱加持，民進黨部通告破了哏」、「真是大港你贏」。

趙天麟說，這是不精確的訊息傳達，蔡總統的行程未確定，他已把黨部相關人員訓了一頓，並請黨部人員把訊息收回。

民進黨 大港開唱 高雄市 蔡英文 趙天麟

延伸閱讀

打AZ疫苗有人發燒、痠痛 陳其邁：疫苗安全性很高

高雄再傳工安意外 陳其邁：已成立專責小組加強工安

環團籲無煤 陳其邁：目標一致加速減碳、脫碳

高雄PM2.5爆量空品全台吊車尾 環團籲陳其邁落實無煤

相關新聞

美議員提案將台灣納「北約＋」國家成員 外交部回應了

美國聯邦眾議員Scott Perry（R-PA）於美東時間19日提出「台灣升級法案」（Taiwan PLUS Act）。...

蔡總統28日要密赴大港開唱？ 高雄民進黨部速收回訊息

民進黨高雄市黨部今天發出通知給高雄市立委和議員，指本月28日蔡英文總統要密赴高雄的大港開唱，與高雄市長陳其邁共同參與，請...

台灣基進質疑有暗黑勢力 刪Q總部：勿打烏賊戰

台灣基進組織部主任李雨蓁今天表示，近日接獲鄉親反映，有地方人士拿著罷免立委陳柏惟的連署書請他們連署，礙於人情壓力，大家敢...

蔡英文擬低調親赴大港開唱 地方黨部一紙通告露了餡

「大港開唱」將於27、28日在高雄登場，由於該活動被視為是本土音樂的一大年度盛事，且去年在韓國瑜執政時期停辦，今年是復辦...

黨產會認定財產不當收歸國有 救總：將訴請停止執行

不當黨產處理委員會去年九月認定中華救助總會為國民黨附隨組織，並凍結現有財產十三億元。黨產會今認定救總名下財產屬於國民黨，...

劍指趙少康？中常委聲明要求國民黨約束「個人造勢或攻擊」

中廣董事長趙少康不滿上周中常會有中常委指2022選舉勝負未定，黨內就有人喊話選2024總統，強調自己若是當上黨主席，就要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。