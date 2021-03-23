蔡總統28日要密赴大港開唱？ 高雄民進黨部速收回訊息

民進黨高雄市黨部今天發出通知給高雄市立委和議員，指本月28日蔡英文總統要密赴高雄的大港開唱，與高雄市長陳其邁共同參與，請民進黨民代陪同。此通知被PO在臉書「韓黑父母不崩潰」上，並被批「國軍1殉職1下落不明，三軍統帥準備去歡唱？」民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，這是不精確的訊息，蔡總統的行程並未確定，已請黨部人員收回此訊息。高雄市文化局表示，之前是有規畫邀請蔡總統，但不確定總統最後的行程。

「韓黑父母不崩潰」PO出的通知上寫著，去年「大港開唱」因政治因素停辦，今年重返執政（意指民進黨） ，「大港開唱」終於復辦，蔡英文總統為展現對活動及樂迷的重視與承諾，將於活動當天南下高雄親自參與開唱！蔡總統和陳其邁邀立委和市議員撥冗陪同，當天活動精華將製作成影片「小英帶你逛ft.大港開唱」於社群上推廣，請各公職配合以下事項出席：

「韓黑父母不崩潰」對此通知下標「國軍1殉職1下落不明，三軍統帥準備去歡唱？」、「蔡英文28日密赴大港開唱加持，民進黨部通告破了哏」、「真是大港你贏」。

趙天麟說，這是不精確的訊息傳達，蔡總統的行程未確定，他已把黨部相關人員訓了一頓，並請黨部人員把訊息收回。