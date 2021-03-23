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讓狗狗跳欄戲沙 高市打造岡山毛小孩探索活動區

中央社 / 高雄23日電

高雄市已有一座寵物公園，因應更多民眾養育毛小孩的需求，市府養護工程處再選定於岡山87期重劃區的公五公園增建狗狗活動區，還融入探索設施，讓民眾可以帶著毛小孩來遊憩。

市府工務局今天指出，北高雄首座狗狗活動區公園已於3月初開工，興建地點位在阿公店路二段與台一省道旁，鄰近捷運站，不僅交通便利還毗鄰阿公店溪，地點佳、環境舒適。為落實北高雄增設毛小孩優質休憩區，工務局於施工前辦理3場公民參與工作坊，收集各方意見為設置規劃參考。

約8000平方公尺的活動區，規劃採大、小型犬隻分區使用並符合台灣動物保護行政監督聯盟的基本指標，設置波浪板、跳欄、獨木橋、S型繞桿、涵洞、地洞及造型沙坑等遊戲設施，並設置安全圍籬及雙道門防護。

此外，還有場域與流程思考，讓狗狗活動區場域融入探索設施，做出滿足寵物和飼主活動需求的設施，創造一個能讓人、狗與公園環境和諧共處的方式，也是打造人與寵物共生的都市公園休憩空間。狗狗活動區預計6月完工。

寵物 毛小孩 岡山

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