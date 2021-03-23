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環團籲無煤 陳其邁：目標一致加速減碳、脫碳

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。記者蔡孟妤／攝影

台灣健康空氣行動聯盟今在立法院公布2020年自動PM2.5年報，PM2.5年均值排名最差前11測站有9站在高雄，4月4日將在高雄遊行，籲高雄市長陳其邁回應無煤訴求。陳其邁表示，高雄有參加國際脫碳聯盟，也邀環團參加空汙防治會議，市政府跟環團目標一致，會致力加速高雄減碳、脫碳。

針對空汙，陳其邁今下午在市政會議前受訪表示，高雄有參加國際脫碳聯盟，他上任後，也請環團來參加市府空汙防治會議，大家一起合作，加速高雄減碳、脫碳腳步。

陳其邁說，在脫碳過程裡，一方面除了要求提高排放加嚴標準，另一方面也希望像興達電廠能夠再提前除役，燃煤的鍋爐也希望說能夠再加快期程改成燃氣。

陳其邁說，市政府跟環團目標都是一致的，大家共同來努力，前幾天包括台大教授詹長權也到市府訪問，針對包括空汙的健康評估、健康照顧，從一級、二級、三級的預防，都會同步來進行，減少空汙對身體的危害。

陳其邁 PM2.5 減碳

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