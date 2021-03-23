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7年育種「浯百」綻放 金門野百合也有春天

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
「浯百」花期約7天，花朵大且花瓣厚，開花當天花被片呈現奶油黃色。記者蔡家蓁／攝影
「浯百」花期約7天，花朵大且花瓣厚，開花當天花被片呈現奶油黃色。記者蔡家蓁／攝影

金門野百合也有春天！金門縣林務所委託中興大學進行金門野百合的復育工作，經過7年的研究與育種作業，選育出一個深具經濟開發潛力的品種，並以金門的舊稱「浯洲」為名，「浯洲百合」為發想的「浯百」，目前已開始進入增殖量產的階段，與品種權的申請，最快5月份民眾就可以在景點看到漂亮的百合花海景觀。

自民國98年起，中興大學花卉研究室在張正教授的帶領下前往金門「霧裡看花」，走遍金門尋找原生野百合蹤影，探訪過無數次棲地，在十年間探尋金門原生野百合的秘密。

林務所所長鐘立偉表示，林務所於104年7月開始進行原生野百合的復育工作，當時由金門植物園、太武山及花崗岩裸岩三大棲地，採集234顆綠熟果實，並將發芽的1萬個金門野百合小鱗莖移至金門植物園溫室栽植，由於野生野百合從種子到開花須經4至5年的時間，且須水分充足又排水通暢的環境才能生長，因此金門野外的族群數量始終維持在2000株左右。

中興大學張正教授說明，金門原生的野百合具高度的歧異性，在調查的階段找到不同色系、不同香味、不同生長表現的野百合，它的物候與金門氣候四氣變化息息相關，常因降雨不足等氣候因素造成野外族群巨大的改變。

張正說，金門野百合的復育過程，總計培養出超過3萬棵的種苗，期間由林務所及農試所2單位的接力整合，完成各階段的育種工作，目前選出的「浯百」品種，具有苗期生長快速、鱗莖育成率高且碩大、開花植株葉片挺立形態佳及開花當天花被片呈現奶油黃色等特點，深具經濟發展潛力；金門四季分明的氣候條件，極適合球莖植物的種植與推廣，食用與藥用百合的栽培，更是建立金門另項特色農產的機會。

據了解，今年的「浯百」將以完成品種權申請為目標，並透過溫室與田間種植試驗進行擴大育種的評估，目前已在太武山山區、部分公園與部分社區進行小規模的種植試驗，預計在2年培養出一定數量的種球後才會進行推廣種植階段。

鐘立偉指出，由於百合及適應金門的氣候，林務所也自培與引入不同品種百合進行景觀配置工作，今年5月鄉親即可在金門植物園、金城鎮的城鎮之心與下莊社區，看到漂亮的百合花海景觀。

國立中興大學園藝學系張正教授（左一）與研究團隊說明「浯百」品種特性與選種過程，中間為林務所所長鐘立偉。記者蔡家蓁／攝影
國立中興大學園藝學系張正教授（左一）與研究團隊說明「浯百」品種特性與選種過程，中間為林務所所長鐘立偉。記者蔡家蓁／攝影
中興大學石珮萱展示辛苦培育的「浯百」幼苗，大家都感受滿滿的成就感。記者蔡家蓁／攝影
中興大學石珮萱展示辛苦培育的「浯百」幼苗，大家都感受滿滿的成就感。記者蔡家蓁／攝影

金門 野百合

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