高雄PM2.5爆量空品全台吊車尾 環保局：改善率六都第2

台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院公布2020年自動PM2.5年報，高屏地區年均值每立方公尺19.8微克，是全國最惡空品區，尤其PM2.5年均值排名最差前11測站有9站在高雄。高雄市環保局長張瑞琿表示，高雄市空氣品質易受到地形及氣候影響，環保局10幾年來全力以赴，從97年到109年PM2.5年均值已下降，改善率達56.5%是六都第2名。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，2020年自動PM2.5年均值排名最差前11大測站，有9處坐落高雄，高雄連續3年慘奪自動PM2.5年均值第一差的縣市，更連續4年為六都PM2.5最嚴重的霾都。南部反空汙大聯盟發言人李建誠說，4月4日將走上街頭，訴求「無煤高雄」，呼籲陳其邁提出高雄無煤期程表，讓全台最老舊興達煤電立即除役，另外燃煤汽電共生鍋爐共17座，23組燃燒設備，應在兩年內完成煤轉氣。

張瑞琿表示，高雄市空氣品質易受到地形及氣候影響，高雄位於下風處、背風面，易形成弱風尾流區，擴散條件差，上風處的污染與本地汙染疊加後，空氣汙染容易累積而不易消散，因此環保局這10幾年來也努力改善空汙。包括；興達電廠秋冬停2機組，剩餘2部機組用煤量再降至5成；高雄744座鍋爐全數達燃氣標準，粒狀物空汙費開始徵收；開始實施空汙費秋冬費率；公告高雄港區劃定為「高雄市低汙染運具示範運行區」；實施高屏地區空氣汙染物總量管制計畫；101年推動設備元件加嚴標準，設立燃燒設備加嚴標準等。

環保局表示，根據環保署自動監測數據顯示，高雄市從97年PM2.5年均值為45.9μg/m3，改善至109年PM2.5年均值為20.0μg/m3，改善率達56.5%，是全國第6高、六都第2名。環保署於102年開始執行PM2.5手動檢測，高雄市PM2.5手動濃度由102年30.7μg/m3，改善至109年PM2.5年均值為18.3μg/m3，改善率也達40.4%。