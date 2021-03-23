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讓大家注意！高雄市消防局獲贈反光條提高車輛辨識度
消防車換新裝，提升能見度，增加行車安全。高雄市消防局大昌分隊獲得善心人士捐贈價值共300多萬的反光條、LED爆閃警示燈等物品，增加夜間出勤的「能見度」，提醒用路人，避免交通事故的發生。
大昌分隊分隊長謝麟隆說，消防車輛救災時急如星火，為了與死神拔河救人一命，往往車行速度較快，道路交通管理處罰條例雖有規定，救災、救護車輛有道路優先通行權，但交通事故仍時有所聞。
對此，昨天上午10點多時，一名不願具名的善心人士特意耗費300多萬，捐贈反光條、爆閃燈等物品，有效增加消防車輛行進間的辨識度，提升用路人與消防人員行車安全。
高雄市消防局大二救災救護大隊長說高文宗，災害發生時，消防人員往往一馬當先，為了守護市民的生命財產安全不遺餘力，但消防人員行車時的安全，則需要用路人們來大力幫忙；聽聞救護車、消防車警鳴聲響時或從照後鏡看到「119」時，應減速靠邊安全避讓，使救災、救護車輛能第一時間趕赴災難現場救災。
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