讓大家注意！高雄市消防局獲贈反光條提高車輛辨識度

消防車換新裝，提升能見度，增加行車安全。高雄市消防局大昌分隊獲得善心人士捐贈價值共300多萬的反光條、LED爆閃警示燈等物品，增加夜間出勤的「能見度」，提醒用路人，避免交通事故的發生。

大昌分隊分隊長謝麟隆說，消防車輛救災時急如星火，為了與死神拔河救人一命，往往車行速度較快，道路交通管理處罰條例雖有規定，救災、救護車輛有道路優先通行權，但交通事故仍時有所聞。

對此，昨天上午10點多時，一名不願具名的善心人士特意耗費300多萬，捐贈反光條、爆閃燈等物品，有效增加消防車輛行進間的辨識度，提升用路人與消防人員行車安全。