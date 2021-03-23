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周末「大港開唱」大港橋暫停旋轉並延長開放至凌晨1點

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄大港橋。圖／台灣港務公司高雄分公司提供
高雄大港橋。圖／台灣港務公司高雄分公司提供

「2021大港開唱」將在高雄港蓬萊商港區及駁二藝術特區舉行，台灣港務公司表示，配合活動，大港橋3月27、28日全日暫停旋轉並延長開放至凌晨1點，3月29日恢復正常開放及旋轉開啟閉合時段。

臺灣港務公司表示，高雄港大港橋為臺灣港務公司斥資約3.2億元興建，橋長110公尺，橋寬5公尺到11公尺，是台灣首座水平旋轉橋，也是亞洲最長跨港旋轉橋，可開啟旋轉及閉合，每日開放時間為上午8點至晚上10點，而3月27、28日則將延長開放至凌晨1點。

大港橋串聯高雄市駁二藝術特區及高雄港蓬萊商港區棧庫群，縮短遊客往返駁二藝術特區與蓬萊商港區棧庫群間之步行距離。

「2021大港開唱」活動期間預估將有大量人潮湧入港區，當天將由警察單位派員於大港橋二端入口管制上橋人數，並禁止於橋上逗留、攝影等行為。

高雄港 駁二 大港開唱

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