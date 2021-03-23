周末「大港開唱」大港橋暫停旋轉並延長開放至凌晨1點

「紅蟳傳說」存在下列問題：其一，忽略澎湖自然環境嚴苛，數百年來常有旱災飢荒，居民傳統主食是番薯籤而非稻米；其二，誤以為日治時期澎湖米食已經普及，未能了解戰時糧食存量不足，配給既稀少又不穩定，也不明白澎湖人在美軍空襲下冒險求生的歷史；其三，對於國府接收初期的敘述，既忽略1946年起連續數年的大旱大飢與疫情有多嚴峻，雜糧作物嚴重歉收，也誤解米價飛漲的成因，又把艱困年代勉強求生的潮間帶、沿岸漁業當成「高級海鮮吃到膩」了。

2021-03-23 14:38