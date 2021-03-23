高流掛門牌迎接3月27日滿載測試 啟用進入倒數

高雄流行音樂中心3月27日將舉行滿載測試演出。在文化部次長蕭宗煌見證下，高雄市副市長史哲今天率文化局與高流工作團隊，掛上「真愛路1號」門牌，宣告高流啟用倒數。

史哲指出，高流興建經歷挑戰，曾被交通部以影響高雄港發展為由，函文反對興建；但在市府表達立場與發起靜坐抗議，並與行政院各部會協調後，中央最後同意，在加入海洋文化推廣的功能，以及異動興建地點下，讓高流園區拍板定案。

兼任高流董事長的高市文化局長王文翠表示，高流竣工除了初期計畫經費波折，興建過程中也因設計特殊提升施工難度，且由於國際音樂展演形式隨科技快速進展，設備需求與時俱進，一度造成工程延誤及經費增加。

王文翠感謝行政院及文化部增加高流建設經費，讓軟硬體總預算調整至新台幣69.56億元，完善硬體設備。她也感謝高雄市議會支持，讓「行政法人高雄流行音樂中心」正式成立，能邀請專業人士參與董監事會，聘用了解與接軌音樂產業市場的執行團隊。

高雄流行音樂中心執行長李欣芸表示，滿載測試演出「高流Play！」開放索票後，3000張票在1分鐘內秒殺，顯見民眾的殷切期待。她說，測試演出將從觀眾、動線、軟硬體方面進行全盤檢視，依小組意見調校後，讓海音館全面啟動。

歷經12年等待，高流海音館27日將進行首次開放民眾入場的滿載測試演出「高流Play！」，邀請樂團「宇宙人」、「康康康樂隊」、歌手孫盛希、高爾宣等演出。同一天，「2021大港開唱」也將在旁邊的駁二藝術特區復辦，總計近120組歌手樂團到場演出。