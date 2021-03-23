申請自用住宅重購退稅後遷出戶籍 小心遭追繳退稅款

重購退稅是換屋族合法的節稅管道，不過高雄市稅捐稽徵處發現，近來有民眾因申請自用住宅重購退稅核准後又遷出戶籍，遭稅捐處追繳原退還稅款。

高雄市稅捐稽徵處表示，民眾只要是在2年內先買後賣或先賣後買房子，符合自用住宅用地要件，且新買土地地價高於原出售土地地價扣除土增稅後仍有餘額者（以小換大），原出售土地所繳納的土地增值稅即可申請退還。

不過經核准退稅後，新購地會被列管5年，如5年內再行移轉或改作其他用途，包括改作營業使用、出租他人或遷出戶籍，將會被追繳原退還稅款。

高雄市稅捐稽徵處表示，辦戶籍登記為自用住宅用地的必要條件之一，如需遷出戶籍，至少需保留土地所有權人或其配偶、直系親屬任何1人於原戶籍內，若全戶遷出，變成完全沒有人設立戶籍登記，將會被追繳原退稅款。呼籲民眾辦理戶籍遷出時，要特別注意。