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真愛路1號！高流中心掛門牌 期待樂迷在此找到音樂真愛
高雄流行音樂中心海音館在3月27日將進行第一次開放民眾入場的「高流Play！」滿載測試演出。文化部次長蕭宗煌與高雄市副市長史哲，今天掛上高流地址「真愛路1號」門牌，正式宣布高流海音館「掛牌」進入最後啟用倒數階段，期待流行音樂的樂迷與從業者，都能在高流找到「音樂真愛」。
高雄市長陳其邁在擔任代理市長時期，打開高雄港圍籬，發展港市合一。副市長史哲表示，高流肩負著發展南部地區流行音樂產業的使命，卻曾發生在中央定址後不到一年，2008年即被交通部以影響高雄港發展為由函文反對興建，他主張必須抗議表達市府的立場與主張。當時市長陳菊率領局處首長在高雄港畔靜坐抗議，還有許多在地藝文團體及關心高流的民眾聲援，經過不斷與行政院各部會努力溝通協調，最後終於同意在加入海洋文化推廣的功能及異動興建地點之下，拍板定案。
高流董事長、文化局局長王文翠表示，高流的竣工除了初期計畫經費的波折，興建過程中也因為設計特殊而提升了施工的難度，期間國際音樂展演形式隨科技快速進展，設備需求與時俱進，一度造成工程的延誤及經費增加。
王文翠表示，感謝行政院及文化部同意增加高流的建設經費15.06億元，讓軟硬體總預算調整至69.56億元，符合現下的音樂展演需求。2017年在高雄市議會的支持下，「行政法人高雄流行音樂中心」正式成立，能夠邀請音樂產業界專業人士、文化場域與組織經營的專業人士參與董監事會，聘用了解與接軌音樂產業市場的執行團隊。
「因為真愛，值得等待。」高雄流行音樂中心執行長李欣芸表示，3月27日海音館滿載測試演出，民眾高度期待。當天將配合高流行政法人的董監事會組成現場檢視小組，從觀眾面、動線面、軟硬體各方面，進行全盤檢視。待滿載測試過依小組意見進行一段時間仔細的調校後，海音館便即將全面啟動。
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