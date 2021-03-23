快訊

恐怖！下士遭滑輪砸臉變失智 陸軍司令部得賠1010萬元

F-5E失事／空軍斥資6億汰換彈射椅 因勇鷹恐難準時接替？

高流測試、大港開唱同天登場 高市啟動免費接駁

中央社 / 高雄23日電

高雄流行音樂中心海音館滿載測試、大港開唱27日同天登場，因應龐大的人潮、車潮，高雄市政府交通局備妥疏導方案，包括道路交維及啟動免費接駁車，以減少交通壅塞。

位在苓雅區、鹽埕區交界的高雄流行音樂中心海音館27日下午有一場滿載測試表演，預計會有4000人湧入，而同一天也有大港開唱，預期從高流沿著港濱到駁二特區都會出現龐大的人潮、車潮，對於道路狹窄的鹽埕區而言，交通又是一大挑戰。

交通局運輸規劃科已針對大港開唱3月27、28日，及27日下午高流滿載測試場的交維擬定疏導計畫，包括部分道路交管時段及配合海音館測試闢駛從捷運紅線R9中央公園站到海邊路免費巡迴接駁車。

交通局啟動免費接駁巡迴車時段自27日中午12時起到晚上8時止，採每5分鐘班距發車，快速紓解候車民眾，主要在於分散人流，以免民眾使用自有交通工具衝擊道路服務品質。

交通局預期當天活動周邊會大塞車，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，包括捷運、輕軌及公車，籲用路人共同維持好的交通動線。

大港開唱 高雄流行音樂中心 捷運

延伸閱讀

高雄岡山燈藝節展美麗竹藝 無接駁車、可搭紅69

創業鳥事難搞定 高市輔導新創名揚國際

力邀國營企業響應減碳 高市空品良率上升5.9%

高市凹子底公園街友推打撿玩具男童 遭強制就醫

相關新聞

男女稱「只是來洗臉」 竟闖進國中校園露營過夜引眾怒

一對男女20日夜間闖入高雄市那瑪夏國中校園搭帳棚過夜，隔日清晨被經過的家長發現，通報校方處理。那瑪夏國中表示，防疫期間為...

澎湖戰後飢荒時爽吃紅蟳？他考證資料破解迷思

2017年知名歷史部落客「黑貓老師」，就聲稱訪談其外婆（據稱生於1933至1935年，是澎湖馬公人）得知，澎湖在日治二戰末期沒有飢餓問題，到了國府接收初期雖然缺乏白米，但有豐富的海產，飲食不虞匱乏，甚至「紅蟳吃到膩」。澎湖人真的在太平洋戰爭的空襲陰影裡飲食無缺，甚至在國府接收初期的大蕭條年代裡「爽啖紅蟳」嗎？

申請自用住宅重購退稅後遷出戶籍 小心遭追繳退稅款

重購退稅是換屋族合法的節稅管道，不過高雄市稅捐稽徵處發現，近來有民眾因申請自用住宅重購退稅核准後又遷出戶籍，遭稅捐處追繳...

真愛路1號！高流中心掛門牌 期待樂迷在此找到音樂真愛

高雄流行音樂中心海音館在3月27日將進行第一次開放民眾入場的「高流Play！」滿載測試演出。文化部次長蕭宗煌與高雄市副市...

高雄PM2.5爆量空品全台吊車尾 環團籲陳其邁落實無煤

台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院公布2020年自動PM2.5年報，高屏地區年均值每立方公尺19.8微克，是全國最惡空品區...

國際關燈日百工百業愛地球 台南邀請關燈1小時省5萬度

每年三月最後的周六是「國際關燈日-響應地球一小時（EarthＨour）」，台南市環保局今邀各界在3月27日晚上8時30分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。