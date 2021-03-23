高流測試、大港開唱同天登場 高市啟動免費接駁

高雄流行音樂中心海音館滿載測試、大港開唱27日同天登場，因應龐大的人潮、車潮，高雄市政府交通局備妥疏導方案，包括道路交維及啟動免費接駁車，以減少交通壅塞。

位在苓雅區、鹽埕區交界的高雄流行音樂中心海音館27日下午有一場滿載測試表演，預計會有4000人湧入，而同一天也有大港開唱，預期從高流沿著港濱到駁二特區都會出現龐大的人潮、車潮，對於道路狹窄的鹽埕區而言，交通又是一大挑戰。

交通局運輸規劃科已針對大港開唱3月27、28日，及27日下午高流滿載測試場的交維擬定疏導計畫，包括部分道路交管時段及配合海音館測試闢駛從捷運紅線R9中央公園站到海邊路免費巡迴接駁車。

交通局啟動免費接駁巡迴車時段自27日中午12時起到晚上8時止，採每5分鐘班距發車，快速紓解候車民眾，主要在於分散人流，以免民眾使用自有交通工具衝擊道路服務品質。

交通局預期當天活動周邊會大塞車，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，包括捷運、輕軌及公車，籲用路人共同維持好的交通動線。