國際關燈日百工百業愛地球 台南邀請關燈1小時省5萬度

每年三月最後的周六是「國際關燈日-響應地球一小時（EarthＨour）」，台南市環保局今邀各界在3月27日晚上8時30分至9時30分同步響應，請機關、店家關閉建築外裝飾燈光。

環保局不僅邀市民、公、商業等一起與世界同步響應關燈1小時活動，為讓大家感受「節能減碳」的重要，當天晚上7時20分在南區鹽埕圖書館辦理「城市中的節電軌跡：百工百業關燈愛臺南」活動，為小朋友導讀繪本「吃電怪獸在我家」，藉由繪本中浪費能源的例子，讓孩了解節電的重要。另還有「發電腳踏車」體驗，讓參與民眾體會「力力皆辛苦」，珍惜能源、不浪費。

市長黃偉哲表示，極端氣候下，天災發生率日益頻繁，這是大自然對人類的警告，守護地球刻不容緩。依據能源局數據顯示，每人每關一盞螢光燈具（20Wx4螢光燈具）1小時，可省下0.08度電；若全市響應關燈1小時，可節省超過5萬度用電，減少29公噸二氧化碳排放，顯見舉手之勞小動作，也能積沙成塔，節能減碳，保護地球。

環保局長謝世傑表示，3月27日國際關燈日，只是一個開始，養成隨手關燈，每天都是關燈日；日常生活上還有許多節約用電小撇步，例如長時間不使用電器時將開關切掉、冷氣機過濾網經常清洗、選用節能家電等，只要養成節能習慣，舉手之勞都會是愛地球大舉動。