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高雄岡山燈藝節展美麗竹藝 無接駁車、可搭紅69

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市岡山區「岡山燈藝節」正在岡山公園展出精致竹編藝術品。圖／高雄市民政局提供
高雄市岡山區「岡山燈藝節」正在岡山公園展出精致竹編藝術品。圖／高雄市民政局提供

高雄市岡山區「岡山燈藝節」正在岡山公園舉辦，高雄市民政局表示，為了防疫，這次只是把竹編燈藝在公園及周邊區域展示，供民眾參觀，沒有推出接駁車，以避免太多參觀者出現群聚。

民政局表示，岡山燈藝節將展出到本月29日，以「竹光織影」為主軸，結合在地藝術家與岡山傳統技藝竹編工法，打造出7大特色主題展品，以燈光裝置藝術裝點整個岡山公園及周邊區域。

主展品「竹夢翱翔」在壽天宮前的大草坪上展出，以燈花排列成花海，中間以木棧道隔開，最末端是一座竹編的大型紙飛機，象徵面對挫折或困境也能追逐夢想乘風翱翔。

岡山區公所今年請來在地青年藝術工作者陳詠笙設計與製作竹編，竹片被編織成絢麗的孔雀花紋、菊花紋、輪口紋。岡山區長黃中中歡迎各界人士搭乘大眾交通工具到岡山公園參觀。

岡山公園距岡山捷運站有一段距離，民政局和區公所為了防疫，避免遊客群聚，並沒有推出接駁車，如從捷運南岡山站要到壽天宮，可搭紅69到岡山高中站下車。

高雄市岡山區「岡山燈藝節」正在岡山公園展出精致竹編藝術品。圖／高雄市民政局提供
高雄市岡山區「岡山燈藝節」正在岡山公園展出精致竹編藝術品。圖／高雄市民政局提供
高雄市岡山區「岡山燈藝節」正在岡山公園展出精致竹編藝術品。圖／高雄市民政局提供
高雄市岡山區「岡山燈藝節」正在岡山公園展出精致竹編藝術品。圖／高雄市民政局提供

岡山 捷運 高雄市

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