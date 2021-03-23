台灣水情吃緊 屏東積極打造「水銀行」開源節流

近期水情吃緊，水利署官網枯旱預警，台灣西半部多數縣市呈現橘黃色，部分縣市更出現減量供水的警報，至於屏東縣與雙北地區仍能不在枯旱預警範圍。有不少人認為，屏東能免於乾旱是「大潮州人工湖」的功勞，但縣府為擴大水資源利用，除持續爭取人工湖第二期開發，更在林邊溪打造伏流水取水工程，開發屏東更多可用水資源。

縣府水利處指出，大潮州人工湖屬地下水補注湖，大潮州人工湖全區面積廣達300公頃，2018年耗資經費14.1億元完成第1期50公頃開發，並今年1月陸續在置觀測井，流量站進行效益評估，以利未來向水利署爭取，第2期250公頃開發方案。

縣府水利處表示，人工湖設施能防洪水、地層下陷以及缺水時擔當「水銀行」；縣府也委託學界評估，未來若300公頃完工後，每年可在林邊溪上游引約1.5億地表水噸補注地下水，有望讓地下水位上升至11公尺。

水利處初估，大潮州人工湖第1期50公頃，在近2年來，挹注5至7000萬噸水源至地下含水層，在這次全台乾旱中，已展現成效，此外，今年仍須觀察梅雨、颱風帶來的水量，才能評估今年汛期可儲存的水量。

除大潮州人工湖開發方案，縣府也在林邊溪打造伏流水取水工程，開拓新的可用水資源，目前已進入工程發包階段，預計明年底完工，完工後，有望供應1萬CMD原水挹注自來水資源。

屏東縣長潘孟安表示，屏東地下水資源相對豐沛，早在日治時期由鳥居信平設計的二峰圳，開啟台灣運用伏流水作灌溉的先鋒，且「不讓水直接流入大海，是看不見的良心工程。」