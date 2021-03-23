男女稱「只是來洗臉」 竟闖進國中校園露營過夜引眾怒

一對男女20日夜間闖入高雄市那瑪夏國中校園搭帳棚過夜，隔日清晨被經過的家長發現，通報校方處理。那瑪夏國中表示，防疫期間為師生安全已加強防疫機制，校園全面禁止遊客進入。六龜分局那瑪夏分駐所表示，民眾未經允許擅入露營，可能違反社會秩序維護法處6千元以下罰鍰。

網友在社群「那瑪夏大小事」Po文「哈囉~請帶著禮貌出門好嗎？」，指一對男女無視那瑪夏國中校園防疫規定，從20日晚上10點半左右到隔天早上8點，自行在學校一樓電梯門前面搭帳篷露營。當校方人員攔下，兩人還說只是進來校園洗臉的，但門口明明就貼著「遊客禁止進入」。

此舉也引起那瑪夏居民關心，尤其賞螢季節又要到了，擔憂會有更多人闖入校園，影響防疫。那瑪夏國中葉主任表示，這一年多來學校為了師生安全加強防疫機制，除了基本的實名登記制、量體溫、戴口罩、落實環境消毒外，校園目前也全面禁止遊客進入。當時接獲通報，立即與保全人員進入校園查看，見一對男女已收好帳篷，正匆匆忙忙離開。問及為何無視校園防疫規定自行闖入校園過夜？對方回應只是進來學校刷牙、洗臉，講完就匆匆離去。

為了防疫，那瑪夏國中不僅在校園出入口貼有明顯的告示，里長也會配合在周休二日遊客較多的期間，協助學校廣播宣導禁止遊客進入校園，保障那瑪夏師生的安全。校方對於闖入那瑪夏國中校園搭帳棚過夜的男女，無視於校園防疫機制感到遺憾，為了安全，校園今天也立即進行消毒工作。

學校也擔心，那瑪夏螢火蟲季即將在三月底登場，為期一個多月的螢火蟲季，校園最擔憂的就是遊客會進入校園，不管是上廁所、野餐、甚至過夜，校園沒有24小時的人力保全機制，這些闖入的遊客將恐成為校園防疫的漏洞。學校會積極派員巡邏校園，結合社區家長及商家啟動勸導機制，也希望外來遊客遵守校園防疫的規定。