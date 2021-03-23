創業鳥事難搞定 高市輔導新創名揚國際

高雄市經發局補助的新創公司「創夏設計」靠20萬起家，拿下多個國際設計大獎，客戶遍佈全；「點子行動」打造的手機檢測App「手機醫生」，締造全球超過600萬人次下載。

偶像劇「她們創業的那些鳥事」近期引發熱烈討論，熱血的創業劇情也在高雄上演。高雄市政府自民國101年起陸續成立DAKUO數創中心、KOSMOS體感奇點及KO-IN智高點等新創基地，提供新創業者租金優惠及創業資源輔導。每年推出「高雄市地方型SBIR計畫」，提供最高百萬元的創新研發補助。

依經濟發展局提供資料，已行銷16國、31個城市的「TA+d創夏設計」2011年在高雄成立，以Be Close ToNature「靠近自然」為品牌哲學，陸續建立3個品牌、屢獲日本「GOOD DESIGN」、美國「IDEA」、德國「iF」和「Red Dot」等國際大獎，以及台灣「金點設計」獎，讓台灣的設計成功站上世界舞台、嶄露頭角。

返鄉創業的「創夏設計」創辦人王斌鶴表示，創業之初陸續獲得3次高雄地方型SBIR（創新研發）補助，不僅解決新創公司經費問題，團隊更在業師及委員輔導下更敢去嘗試挑戰困難。他強調，「堅持」與「信任」是創夏從高雄扎根茁壯、進軍世界舞台的關鍵，而「創業就像婚姻，婚前看缺點、婚後只看優點，高雄就是新創業者最好的結婚聖地。」

新創界的隱形冠軍「點子行動科技股份有限公司」隱身在鹽埕市場DAKUO數創中心，在高市府協助下撐過草創初期資金壓力，設計出全球超過600萬人次下載、在57個國家獲得APP工具類第一名的知名APP－「手機醫生」，同時這個APP更獲全台各大電信商、品牌原廠，以及四大電商採用。

「高雄是青年創業最佳基地！」點子科技創辦人鄭宇哲指出，市府在場域、行銷上都給與新創公司很好的支援，加上物價、房價都相對便宜，是青年創業最好的選擇。他說，目前「手機醫生」將持續提升檢測服務效能，並將以核心技術和知名度為基底，打造另一個二手智慧手機鑑價、檢測與交易平台王國，搶攻全球每年1億隻二手機交易商機。

「愛吠的狗」早在2015年體感產業尚未興起時，就投入VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）及MR（混合實境）互動操控裝置為核心的體感內容研發，自製的恐怖RPG遊戲「殭屍山莊」，被國際知名VRCORE Awards提名「最佳創意獎」。

高雄市經發局長廖泰翔說，「高雄是新創圓夢的天堂」，市府每年推出「高雄市地方型SBIR計畫」，提供最高百萬元的創新研發補助。此外，青年局也有「青年創業補助」，凡設籍高雄市、年齡20歲至45歲的青年均可申請最高新台幣20萬元營業場所租金及裝修費補助，有興趣創業的民眾踴躍至經發局與青年局官網查詢。

廖泰翔提及總統蔡英文日前也宣布將投入110億元經費，與高市府聯手在亞灣區打造全台最大的5G AIoT試驗場域及創新園區，現已有近140家國內外大廠預約進駐，後續市府透過「大廠帶小廠」方式，持續輔導新創公司從高雄扎根、進軍國際。