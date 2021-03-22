大城北游泳池 澎縣5千萬改善明年8月完工
位於澎湖湖西鄉的大城北游泳池，啟用迄今已超過15年，由於澎湖氣候冬季多鹽害、夏季長時間日曬，需全面性檢修及設備汰舊換新。縣府成功爭取體育署補助5000萬修繕，明年8月可望完工。
在立委楊曜、議長劉陳昭玲及議會協助與支持下，縣府成功爭取體育署補助新台幣5000萬修繕，明年8月完工後，可提供更加舒適運動場地。澎湖縣政府21日主管工作會報討論「大城北游泳館結構、空調通風及設備改善工程執行情形」。
澎湖縣立體育場長葉舜豪表示，大城北游泳館民國94年底完工使用迄今已超過15年，由於澎湖氣候冬季多鹽害、夏季長時間日曬，加上游泳池水氯氣蒸發、潮濕悶熱，導致游泳館內外牆柱鋼構、裝修建材及通風設施設備老舊耗損，均需全面性檢修及設備汰舊換新。
葉舜豪說，大城北游泳池館內主要鋼樑結構已產生鏽蝕剝落情形，外部牆板及屋頂浪板也有部分已鏽蝕及破損；另空調設施部分，室外主機早已毀損無法使用，造成室內無空調系統輔助換氣，影響通風。
葉舜豪指出，爭取的經費將更新外牆浪板防鏽，增設屋頂排風設備及外牆空氣循環設備，結構鋼樑除鏽並新上漆，空調主機更新，空調風管重新檢修，外牆開口窗扇檢修，恢復窗扇原功能性。後續委託規劃設計監造發包，預估明年8月可完成改善工程。
大城北游泳館是繼位於馬公市區的澎湖縣立游泳池之後，全縣第二座標準游泳池館，全館占地面積4800坪，當時工程造價2億4200萬元。主體的大跨距鋼骨結構採用玻璃纖維不飽和環氧樹脂材料施作工法。
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