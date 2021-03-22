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力邀國營企業響應減碳 高市空品良率上升5.9%

中央社 / 高雄22日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者蔡孟妤／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者蔡孟妤／攝影

為改善空氣品質高雄市陳其邁上任後力邀國營事業帶頭和市府合作減碳減煤。環保局今天指出，中鋼公司首先響應減碳，施政半年來已取得初步成效，空品良率上升5.9%。

為改善高雄空污問題，高雄市政府環保局推動多項減碳、減煤措施，包括高市744座鍋爐提前1年半在去年底完成排放改善；要求興達電廠4部燃煤機組，秋冬季節運轉機組負載由65%下降至50%，同時今年起並需擴大減煤時間到30天；持續推動高市電力設施空氣污染物排放標準修正草案。

環保局空污與噪音防制科指出，陳其邁上任後將改善空氣品質列為市政重要課題，優先尋求國營事業帶頭和市府合作，施政半年來已取得初步成效，空品良率上升5.9%，未來將持續推動各項改善措施。

陳其邁去年12月底召開空污防制會議，力邀地球公民基金會等民間反空污團體、專家學者及國營企業代表參加，共同研商推動空污改善策略，會中達成多項結論，包含加速興達電廠燃煤機組除役、企業減煤期程及調適規劃等，並指示環保局緊盯進度。

副市長羅達生2月23日前往訪視中鋼煤礦封閉式建築工程進度時，已要求中鋼在技術可行下加速煤倉室內化工程，每年可減少31.6公噸粒狀物排放；環保局長張瑞琿18日率隊視察中鋼中聯公司時，中聯公司也承諾將熱風爐燃料改為天然氣或其他替代燃料，停燒生煤1.2萬噸，每年可減少2.5公噸粒狀物及5.6公噸硫氧化物的排放。

依環保署空氣品質測站資料顯示，高雄市空氣品質已逐年改善，109年空品良率由76.9%上升至82.8%，增加5.9%、細懸浮微粒（PM2.5）手動測值由20.5μg/m3下降至18.3μg/m3，改善10.7%；且自109年起高雄市PM10已符合二級防制區標準，待環保署公告後可望正式脫離三級防制區。

環保局表示，首先響應「減煤」行動的是中鋼公司。中鋼目前12部汽電共生鍋爐中，只有3部鍋爐仍在混燒生煤，今年內就會全面停燒生煤。另外，中鋼自3月1日起已停燒1部機組，9月15日再停燒另外2部機組，總計將減少燃煤28.8萬噸，每年可再減少7公噸粒狀物及59公噸硫氧化物排放。

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