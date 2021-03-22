力邀國營企業響應減碳 高市空品良率上升5.9%

為改善空氣品質，高雄市長陳其邁上任後力邀國營事業帶頭和市府合作減碳減煤。環保局今天指出，中鋼公司首先響應減碳，施政半年來已取得初步成效，空品良率上升5.9%。

為改善高雄空污問題，高雄市政府環保局推動多項減碳、減煤措施，包括高市744座鍋爐提前1年半在去年底完成排放改善；要求興達電廠4部燃煤機組，秋冬季節運轉機組負載由65%下降至50%，同時今年起並需擴大減煤時間到30天；持續推動高市電力設施空氣污染物排放標準修正草案。

環保局空污與噪音防制科指出，陳其邁上任後將改善空氣品質列為市政重要課題，優先尋求國營事業帶頭和市府合作，施政半年來已取得初步成效，空品良率上升5.9%，未來將持續推動各項改善措施。

陳其邁去年12月底召開空污防制會議，力邀地球公民基金會等民間反空污團體、專家學者及國營企業代表參加，共同研商推動空污改善策略，會中達成多項結論，包含加速興達電廠燃煤機組除役、企業減煤期程及調適規劃等，並指示環保局緊盯進度。

副市長羅達生2月23日前往訪視中鋼煤礦封閉式建築工程進度時，已要求中鋼在技術可行下加速煤倉室內化工程，每年可減少31.6公噸粒狀物排放；環保局長張瑞琿18日率隊視察中鋼中聯公司時，中聯公司也承諾將熱風爐燃料改為天然氣或其他替代燃料，停燒生煤1.2萬噸，每年可減少2.5公噸粒狀物及5.6公噸硫氧化物的排放。

依環保署空氣品質測站資料顯示，高雄市空氣品質已逐年改善，109年空品良率由76.9%上升至82.8%，增加5.9%、細懸浮微粒（PM2.5）手動測值由20.5μg/m3下降至18.3μg/m3，改善10.7%；且自109年起高雄市PM10已符合二級防制區標準，待環保署公告後可望正式脫離三級防制區。

環保局表示，首先響應「減煤」行動的是中鋼公司。中鋼目前12部汽電共生鍋爐中，只有3部鍋爐仍在混燒生煤，今年內就會全面停燒生煤。另外，中鋼自3月1日起已停燒1部機組，9月15日再停燒另外2部機組，總計將減少燃煤28.8萬噸，每年可再減少7公噸粒狀物及59公噸硫氧化物排放。