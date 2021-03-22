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高流將啟用 史哲強調駁二C10倉庫功成不身退

中央社 / 高雄22日電

高雄流行音樂中心將進行滿載測試，高雄市副市長史哲今天感謝C10的LIVEWAREHOUSE作為高流啟用前的中繼投手，也強調場域功成不身退，將持續帶來多元精彩演出。

高雄流行音樂中心3月27日將進行全場域滿載測試，以完備高雄流行音樂獨立音樂展演場地，市府先前規劃駁二藝術特區大義C10倉庫作為LIVE WAREHOUSE。

史哲上午感謝C10倉庫承擔重要任務，挺過7年，創造出許多精彩聲景，未來仍是高雄重要中型音樂展演空間、與實驗前衛音樂展演場地的角色，將持續帶來多元精彩演出，培育更多音樂產業專業人才。

因應高流興建計畫，史哲當年提出「軟體先行」，在硬體場域完成興建前，先透過軟體帶動高雄流行音樂、獨立音樂環境，例如：推動「南面而歌」台語歌曲徵件計畫、「活化流行音樂創作展演空間試辦計畫」、協助南台灣高中熱音聯盟成果發表等。

透過分析城市整體音樂環境現況與需求，發現當時高雄有世運主場館、巨蛋、月光劇場，卻缺少可容納千人以上的室內音樂展演場域，位於駁二大義C10倉庫就成為重要思考，於市府2012年12月啟動整建，2015年5月正式完工。

LIVE WAREHOUSE是全台唯一臨港倉庫音樂空間，也是全台首座由公部門興建營運的LIVE HOUSE，更是高雄首座千人規格專業演唱會空間，分別有可容納1400人的大庫，以及容納230人的小庫，截至2020年共舉辦549場演出。

高雄流行音樂中心 駁二 劇場

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