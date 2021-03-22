嘉裕左營國軍供售站開幕 望打造國軍一日生活圈

台灣知名服裝品牌嘉裕公司今天中午於高雄市海軍左營門市舉辦開幕剪綵儀式，嘉裕公司表示，為打造南台灣首座「旗艦級」民營供售站，左營門市規畫出獨棟3層式運動生活場館，並導入知名運動品牌「摩曼頓」，二三樓規畫健身活動中心及親子休息區，望成為國軍專屬「一日運動生活圈」。

剪綵儀式上海軍司令上將劉志斌夫妻、嘉裕總經理張祖蕙與摩曼頓總經理謝鼎亨皆盛裝出席，張祖蕙表示，海軍左營門市將於6月1日起正式營運，除滿足國軍的採購需求，更打造運動生活場館，提供國軍多元豐富的休憩服務，並迎上國旅風潮，邀請高雄的遊客及所有國軍蒞臨體驗，感受嘉裕的用心。

一走入海軍左營門市，可見仿製成國造潛艦造型的櫃台，內部設置寬敞舒適的軍士官兵試衣空間，嘉裕公司表示，供售站服務項目包含商品販售、提領、量身、洗衣、縫製、退換貨與軍服回收等六大服務，並針對與社區軍民共生的特色採多角化經營，一般民眾除了軍服不能購買，其他運動服飾、鞋皆歡迎選購。