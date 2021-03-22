台博館基金會到金門 邀民眾探索離島博物館發展

財團法人台灣博物館文教基金會積極培養並訓練博物館專業從業人員，26日在金門文化園區歷史民俗博物館舉辦「離島博物館從業人員Level up」計畫金門場活動，歡迎民眾報名。

台灣博物館文教基金會產學案計畫主持人、金門大學閩南文化暨僑鄉數位典藏中心主任劉名峰表示，金門有相當豐富的觀光資源，而近年來博物館也成為觀光產業的重要發展項目，文化部面對博物館快速發展趨勢，除了制定「博物館法」、「文化基本法」，並計畫成立博物館司外，也成立了台灣博物館文教基金會，並積極培養並訓練博物館專業從業人員。

「博物館從業人員Level up計畫」專業課程分北、中、南、東及離島五區分頭進行，而由於金、馬、澎三個離島不僅都重視觀光產業，而且還具有高度的在地文化特色。因此，離島場計畫與在地博物館運籌計畫結合，並邀請在地博物館及文化單位參加。

劉名峰指出，尤其金門具有僑鄉、戰地及閩南文化等特色的觀光景點，不少分布在國家公園範圍裡，甚至有些還是國防部所屬，因此，金門博物館課程涉及層面相當廣泛。

此外，劉名峰指出，金門場「博物館從業人員Level up計畫」強調兒童與數位化兩個重點，邀請金門縣社會處長董燊主持，透過兒童福利的課題進一步讓博物館與社會處結合；並由台灣博物館專業協會副理事長徐純以「兒童與博物館及兒童博物館」為題，說明博物館與兒童之間的關係，提出對於金門地區兒童博物館的發想。

劉名峰同時將以「後疫情時代的博物館與數位發展—從族譜與博物館的社會責任」為題，就疫情逐漸消退之際，說明金門地區博物館的數位發展策略。此外，課程中還有由國立科學博物館研究員詹美鈴主講「博物館庫房維護管理與蟲害防治」，以及金門大學建築系副教授袁興言講述「金門的戰地史蹟及其博物館化的策略」。

最後，以「金門博物館的轉型策略」為題的座談會，將由金門地區博物館運籌計畫主持人、國立台灣師範大學國際暨社會科學院院長江柏煒報告。

活動在文化園區舉辦，參加活動的民眾可登錄公務人員學習時數，主辦單位並提供免費餐飲。