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提供在地服務 神經外科醫師許孜榮嘉惠金門病患

中央社 / 金門縣22日電

金門地區平均每月有2例神經外科手術案例，金門醫院去年4月起聘任神經外科醫師許孜榮到任，共完成34例手術。在台北榮總跨院區合作下，今年1至2月手術量較去年同期增加8成。

依衛生福利部金門醫院近5年統計，金門地區平均每月有2例神經外科手術案例，許孜榮到任至今年2月共完成34例手術。包含頭部外傷與腦中風（12例），以及腦瘤、頸椎退化疾病及腰椎椎間盤突出疾患。同期台北榮總支援醫師完成14例手術。

在台北榮總與金門醫院跨院區合作下，110年1至2月手術量較去年同期增加8成，嘉惠更多需要接受神經外科醫療服務的金門民眾。專長腦瘤及腦血管病變顯微手術的許孜榮舉頭部外傷與腦出血如需神經外科手術治療患者為例，在當地接受手術能爭取黃金時效以降低死亡率，並降低重度殘障後遺症比例。

由於頭部外傷與腦出血經神經外科醫師緊急手術搶救生命後，需要持續加護治療與照護，以爭取神經功能進步機會。曾赴美國匹茲堡醫學中心神經外科內視鏡顱底手術臨床研習的許孜榮，引進內視鏡微創開顱術治療高血壓性腦出血，可提升腦出血手術治療效率。

許孜榮去年4月到任後充分與急診部門、麻醉團隊、重症專責醫師、影像診斷科團隊、護理師、呼吸治療師與營養師等跨團隊合作，整合神經急重症照護，並定期舉辦研討會以求整體提升照護能量。待病情穩定後，更有賴金門醫院復健科專業團隊介入，使病患積極復健，以求恢復生活功能，返回工作崗位。

此外，脊椎退化性疾病在高齡化社會日漸被重視，金門地區亦不例外。其中頸椎退化性狹窄症在病患遭遇輕微外傷後，可能造成脊髓損傷，影響患者肢體活動。專精頸椎椎間盤置換、坐骨神經痛及腰椎退化病變手術的許孜榮加入金醫團隊，加上台北榮總支援提供在地、及時矯正手術治療，免除病情惡化致使四肢癱瘓風險。

手術 金門 榮總

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