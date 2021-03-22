金門親子嘉年華暑期登場 邀業者推體驗式遊程
金門縣政府為了搶暑假旅遊市場，將以時下最夯的體驗式遊程為主軸，在7月1日到8月31日舉辦「金門親子嘉年華」活動。縣府鼓勵業者推出各式DIY體驗遊程，4月30日報名截止。
縣府觀光處表示，去年推出的金門親子嘉年華成效非常卓著，最大特色是號召業者共同投入參與，創造金門旅遊新模式，其中不乏青年創業、創新旅遊亮點，共推出30多種體驗遊程。
縣府當時除了協助整體行銷，並拓展網路、社群、線上旅行社等通路，線上報名遊客數千人次，獲得熱烈迴響，今年決定擴大舉辦。
觀光處長丁健剛表示，今年再度邀請業者一起推出具有金門特色的主題體驗，除了遊程一定要有金門特色，並可以永續經營，體驗內容最好以1小時到1小時30分為佳，例如，手作鱟紅龜粿、一日農夫（金門農特產）體驗，下海採石蚵和潮間帶生態體驗等。
觀光處說明，只要業者有意願，縣府會協助業者將遊程內容設計的更精緻、更有吸引魅力，歡迎業者踴躍報名，報名到4月30日止。
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