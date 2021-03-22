南星跨海橋遭爆偷工 港務公司：尚未驗收 已要求改善

高雄「南星計畫區」聯外鋼拱橋，被媒體踢爆偷工減料，負責防鏽及油漆等工程承包商，要求小包商趕工省略防鏽工法，如今已出現鏽斑、掉漆。台灣港務公司高雄分公司表示，今至現場勘查，確有部分除銹不完整及油漆剝落等缺失，但不影響橋梁結構安全，已要求監造廠商責成施工廠商依契約規定改善。

台灣港務公司高雄分公司表示，高雄港南星聯絡橋已於2014年11月30日完工，為南星計畫工程之一，提供南星港區及洲際貨櫃中心間的區內通行聯絡橋梁使用，僅開放港區內航商業者車輛通行。

但台灣港務公司高雄分公司指出，該橋梁附掛有許多水電等管線，之前因協調橋梁另一端臨洲際貨櫃中心側的中油公司石化管線聯外銜接及施工等事項，故暫未開放該橋通行，目前中油石化管線正施工中，待管線工程完工後，預計今年底前可開放通車。

台灣港務公司高雄分公司說，台灣港務公司為開放通車準備，2019年底先行完成橋梁定期檢測，檢測發現鋼構接合螺栓有部分油漆脫落及銹蝕現象，橋梁結構無立即危險。

台灣港務公司即針對該橋梁檢測結果進行維護，於2020年辦理發包改善，施工廠商為璟澄營造有限公司，監造廠商曜鴻工程技術顧問有限公司。

該工程2020年10月28日開工，施工方法為以水刀除銹後，依序塗裝5道防蝕塗料，各階段皆需有防蝕證照專業人員進行膜厚檢測並做成紀錄，可供日後稽查。預計於今年2月底完成，目前預備申報竣工作業中，尚未驗收。

台灣港務公司今上午至現場勘查，發現確有部分除銹不完整及油漆剝落等缺失，但不影響橋梁結構安全，已要求監造廠商責成施工廠商依契約規定改善，並為確認施工廠商是否依循契約規範進行施工，港務公司將洽第三公正單位辦理鑑定，以確保施工品質符合契約規範後方辦理驗收。

南星聯絡橋為鋼拱橋，港務公司已訂於今年6月底前依據交通部頒規範進行定期檢測作業，並再次確認安全無虞後再行開放通車。