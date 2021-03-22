站西路通車速限降至40公里、將增設機車轉乘區

取代中博橋的臨時站西路通車滿二周，由於站西路屬「S型曲線」，限速僅30公里，為降低南北向進入站西路速差太大造成潛在風險，交通局表示，將於博愛及遼寧路口往南、中山及河北路口往北進入站西路前，速限將從每小時50公里調整降至40公里。另不少民眾反映，車站缺乏轉乘停車區，也將請南工處一周內盤點空間設置。

高雄市交通局長張淑娟今前往視察站西路沿線行人通行、號誌運作情形，及站區周邊轉乘設施。張淑娟表示，臨時站西路通車滿二周，相較拆橋前，有15到20%流量維持改利用中華路、自由路替代通行。

張淑娟指出，觀察各路口隨行人通行秒數增加、行人與車輛衝突也藉時相專用分離改善，行人穿越周遭路口不再匆促緊迫。但同時沿線行人導引牌面掛設位置，也要求適當提高，避免妨礙通行。

此外，站西路屬「S型曲線」，限速每小時僅30公里，但進入站西路前的博愛和遼寧路口往南、中山及河北路口往北方向均限速50公里，為避免南北向進入站西路因速差太大造成潛在風險，均將調整為每小時40公里，以確保通行安全。

高雄車站周邊設有汽、機車臨停區，而臨停區僅能作為3分鐘內停靠接送使用，不能當作轉乘台鐵時的停車空間。有接送民眾反映，臨停區都被停滿，成為停車場；有轉乘需求的民眾則認為缺乏停車空間，有人只好把臨停區當停車場用。

交通局表示，機車轉乘空間有限，將請鐵道局南工處一周內盤點周邊機車停車空間及機車臨停區，並製作牌面加強告示，以利遵循並維持站區出入動線秩序。