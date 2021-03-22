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進軍國際 高雄市年推百萬創新研發補助

中央社 / 高雄22日電

輔導新創公司在高雄扎根、進軍國際，高雄市經發局長廖泰翔今天表示，市府每年推出「高雄市地方型創新研發計畫」，提供最高百萬元的創新研發（SBIR）補助，歡迎民眾申請。

高雄市政府自101年起陸續成立DAKUO數創中心、KOSMOS體感奇點及KO-IN智高點等新創基地，廖泰翔指出，高雄是新創圓夢天堂，經發局每年提供最高百萬元創新研發補助，青年局也有「青年創業補助」，可申請最高20萬元營業場所租金及裝修費補助。

其中，2011年成立的「TA+d創夏設計」，就靠經發局20萬研發補助起家，現已行銷16國、31個城市，陸續建立3個品牌、屢獲台灣「金點設計」獎及德國Red Dot等國際大獎，讓台灣設計站上世界舞台。

創夏設計創辦人王斌鶴表示，創業之初獲得3次高雄地方型創新研發補助，不僅解決新創公司經費問題，更在業師及委員輔導下更敢去嘗試挑戰困難。

「點子行動」則在市府協助下撐過草創初期的資金壓力，並設計出全球超過600萬人次下載、在57國獲工具類APP第一名的「手機醫生」。創辦人鄭宇哲指出，市府在場域、行銷上給新創公司支援，加上物價、房價相對便宜，是青年創業好選擇。

經發局表示，總統蔡英文日前宣布投入新台幣110億元經費，在亞灣區打造全台最大5G AIoT創新園區，現已有近140家國內外大廠預約進駐，後續將以大廠帶小廠方式，持續輔導新創公司從高雄扎根、進軍國際。

青年 創業

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