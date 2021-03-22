高市今年首例境外移入登革熱 完成清潔消毒

高雄市出現今年首例登革熱境外移入確診個案，為正在居家檢疫的40多歲本國籍男子。高雄市衛生局今天表示，已完成清潔消毒工作，並呼籲社區落實孳生源檢查，防堵登革熱。

高雄市衛生局昨天接獲疾管署通知，確診高雄市今年首例登革熱境外移入病例，是正在高雄居家檢疫的40多歲本國籍男性，2月4日前往菲律賓工作，3月19日自桃園機場入境，當晚返高雄住家進行一人一戶居家檢疫。

因出現發燒、頭痛、喉嚨痛、肌肉酸痛、背痛、皮膚紅疹等症狀，這名男子3月20日通知防疫單位並安排就醫，進行登革熱NS1快篩結果呈現陽性，經醫院通報，3月21日綜合檢驗結果確診登革熱 ，目前住院治療中。

經疫調發現，這名男子在菲律賓工作期間，3月15日開始出現發燒，於當地就醫後，18日症狀緩解，19日返台，20日再度出現症狀，經轉介就醫採檢確診登革熱，無同行及居住接觸者。

接獲個案後，衛生局當日完成緊急防治工作，在男子住家附近進行病媒蚊密度調查，查獲積水容器28個，其中3處孳生病媒蚊幼蟲，防疫團隊今天進行地毯式孳生源檢查、化學防治噴藥滅蚊及高效能捕蚊燈監測等緊急防治工作，並進行社區動員全面清除孳生源。

衛生局表示，這名個案為高市15週以來，首例登革熱境外移入病例，也是全國今年第4例境外移入個案。目前高雄沒有傳出登革熱本土病例。

衛生局提醒，東南亞地區登革熱及武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，民眾自高流行風險區返國務必落實一人一戶居家檢疫，如出現不適症狀，儘速撥打防疫專線安排就醫，社區也要加強落實住家室內外孳生源檢查，降低病媒蚊密度，才能防範登革熱。