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諾羅病毒致東港高中343人就醫 營養午餐廠商送辦

中央社 / 屏東縣22日電

屏東縣立東港高級中學生12日陸續發生嘔吐、腹瀉合併發燒等症狀，共343名學生就醫；屏東縣政府衛生局今天說，檢驗報告顯示諾羅病毒造成 ，營養午餐廠商移送地檢署偵辦。

諾羅病毒（Norovirus）是一群可感染人類引起腸胃道發炎的病毒，病毒感染引起症狀主要為噁心、嘔吐、腹瀉及腹絞痛，也可能合併發燒、寒顫、倦怠、頭痛及肌肉痠痛，症狀通常會持續1到2天，之後就會逐漸痊癒。

東港高中12日發生學生及部分教師腹瀉、嘔吐、腹痛及合併發燒等症狀，陸續就醫，這些師生11日中午都吃同一家營養午餐，衛生局採取人體檢體檢驗，也採當天營養午餐食物檢驗。

衛生局長施丞貴表示，人體檢驗報告結果是諾羅病毒感染，至於廠商食物檢驗報告已送台灣屏東地方檢察署，由檢察官偵辦。

衛生局說，12日要求供餐廠商改善廚房環境，廠商已改善。

東港高中表示，事發後已停止廠商供餐，改由別家廠商供餐。校方目前還沒接到衛生局公文，接到後再決定如何處理。

衛生局 屏東縣政府 發燒

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