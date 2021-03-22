網路民調治安最差 陳其邁：會持續努力

網路平台《LINE Today》日前以「六都之中，你認為哪裡治安最好？」為題進行投票，結果高雄市敬陪末座，雙北則分居一、二名。對此，高雄市長陳其邁今表示，治安會持續努力，讓民眾住得更安心，對於治安的感受，也會加強改善。

陳其邁今被問到網路投票結果顯示，高雄市是治安感受最差的城市，他說，治安工作必須持續努力，警察同仁都非常辛苦，高雄在去年到今年槍擊案全數偵破，暴力犯罪今年破案數也都百分之百。

陳其邁表示，會給警察同仁不管是在預算經費上，增加警察設備及相關防彈衣等保護裝備，會持續努力讓民眾住得更安心，對於治安的感受，也會來加強改善。

有媒體詢問，之前有藍營提到陳其邁上任後有20幾件槍擊案，但有些其實並非陳其邁任內，會不會感覺不公平？陳其邁說，治安的工作只有一個標準，就是讓民眾能住得安心，對槍枝絕對零容忍。

陳其邁說，不管是去年或者是不管是前市長韓國瑜任內或者他任內，警察都很辛苦努力，尤其在槍擊案，在執法過程裡也面臨很多生命危險，還是要給警察同仁多一點鼓勵，不分藍綠，大家都應該來共同支持打擊犯罪。