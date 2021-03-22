高市110年首場抗旱會議 陳其邁：高屏溪水量剩4成

供水吃緊，高雄市水情燈號轉為黃燈，市長陳其邁今天召開旱災應變會議，他會前表示，目前供水還算穩定，但高屏溪水量跟過去平均比較只剩4成，仍要未雨綢繆，盼民眾共體時艱。

陳其邁上午出席110年度第一次旱災應變會議前，接受媒體聯訪表示，目前高市每日民生用水近120萬噸，工業用水25萬噸，市府將視水情增加備用水源如伏流水跟地下水等供給，但高屏溪水量跟過去平均比較只剩4成，所以還是要未雨綢繆，希望民眾共體時艱。

媒體追問，針對高雄科技廠商還有半導體產業、鋼鐵業等用水大戶，市府如何因應，陳其邁回應，市府已經超前部署，包括再生水廠等都已陸續提供工業用水，大寮、大樹的取水井經監測的水位出水量也都正常，所以供水還是非常穩定，業者也持續配合減水計畫。

高雄市政府水利局長蔡長展說明，目前高市水情燈號是黃燈，也就是夜間須減壓供水，包括民生和工業用水都是由高屏溪的攔河堰，還有地下水、伏流水跟再生水等供應；市府也會在枯水期時，要求協調南化水庫把先前的蓄水回送到高雄使用。

依據水公司統計，目前民生用水已從每天125萬噸降為118萬噸，每天節省約7萬噸，市府也將持續提升轄內工業區及產業園區節水率，共度難關。

另外，首批武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）牛津AZ疫苗今天起開打，對於行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中已帶頭接種，陳其邁表示，自己不是第一波要接種的對象，疫苗要留給風險最高的第一線醫護人員，市府會「順時中」，聽取專家意見。