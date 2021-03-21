快訊

明年買7期燃油機車「變貴」 年底恐掀換車潮？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東瑞光夜市今晚走入歷史 可能遷址另起爐灶

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
屏東市擁有20多年歷史的瑞光夜市，因土地出售，今天最後一天營業，人潮也沒有明顯增加，加上近期陸續有攤商出走，讓夜市顯得冷清。記者陳弘逸／攝影
屏東市擁有20多年歷史的瑞光夜市，因土地出售，今天最後一天營業，人潮也沒有明顯增加，加上近期陸續有攤商出走，讓夜市顯得冷清。記者陳弘逸／攝影

屏東市擁有20多年歷史的瑞光夜市，因土地出售，今天最後一天營業，人潮也沒有明顯增加，加上近期陸續有攤商出走，讓夜市顯得冷清，但有消息傳出，瑞光夜市將遷至新址另起爐灶，讓外界認為，夜市是遷址並沒有消失，對此，原管委會出面澄清，新團隊與舊團隊無關；跟著搬遷的攤商則期盼新場地能讓生意好轉。

瑞光夜市因土地出售，今年初宣布將於明起開始歇業，並於4月1日斷電，今晚為夜市最後一天營業，人潮並沒有明顯增加，加上部分攤商陸續出走，讓夜市顯得冷清。

擺攤10多年的蔡姓攤商說，夜市歇業無論有多不捨，也無法改變事實，只能尋找其他店面重新出發。

許姓攤商嘆，瑞光夜市要歇業，多數攤商都會感到不捨，但無論夜市新址在哪，也只能走一步算一步，畢竟仍須維持家計。

隨著瑞光夜市歇業，也有業者自組新夜市，改遷往鄰近舊址的新場地。此消息傳也引起議論，有人認為，夜市是遷址不是消失；反觀有人認為，新址與原瑞光夜市有別。

原瑞光夜市管委會日前也發出聲明指出，「新瑞光夜市」非原團隊經營策畫，夜市歇業後各項行為，與舊團隊無關；對於新夜市經營者給予祝福，但叮嚀攤商參與新場，須自行評估得失。仍有不少攤商期盼，未來新的場地，能帶來新氣象讓冷清的生意更有起色。

目前仍未確定新夜市的開市時間，屏東縣政府城鄉發展處表示，若攤商找到新開市據點，可依法提出申請，但目前尚未收到相關資訊。

瑞光夜市歇業，也有業者自組新夜市，改遷往鄰近舊址的新場地。記者陳弘逸／攝影
瑞光夜市歇業，也有業者自組新夜市，改遷往鄰近舊址的新場地。記者陳弘逸／攝影
屏東市擁有20多年歷史的瑞光夜市，因土地出售，今天最後一天營業，人潮也沒有明顯增加，加上近期陸續有攤商出走，讓夜市顯得冷清。記者陳弘逸／攝影
屏東市擁有20多年歷史的瑞光夜市，因土地出售，今天最後一天營業，人潮也沒有明顯增加，加上近期陸續有攤商出走，讓夜市顯得冷清。記者陳弘逸／攝影
屏東市擁有20多年歷史的瑞光夜市，因土地出售，今天最後一天營業，人潮也沒有明顯增加，加上近期陸續有攤商出走，讓夜市顯得冷清。記者陳弘逸／攝影
屏東市擁有20多年歷史的瑞光夜市，因土地出售，今天最後一天營業，人潮也沒有明顯增加，加上近期陸續有攤商出走，讓夜市顯得冷清。記者陳弘逸／攝影
屏東市擁有20多年歷史的瑞光夜市，因土地出售，今天最後一天營業，人潮也沒有明顯增加，加上近期陸續有攤商出走，讓夜市顯得冷清。記者陳弘逸／攝影
屏東市擁有20多年歷史的瑞光夜市，因土地出售，今天最後一天營業，人潮也沒有明顯增加，加上近期陸續有攤商出走，讓夜市顯得冷清。記者陳弘逸／攝影

夜市 屏東縣政府

延伸閱讀

瑞光夜市將歇業攤販生計堪憂 屏東人不捨　

相關新聞

屏東瑞光夜市今晚走入歷史 可能遷址另起爐灶

屏東市擁有20多年歷史的瑞光夜市，因土地出售，今天最後一天營業，人潮也沒有明顯增加，加上近期陸續有攤商出走，讓夜市顯得冷...

久旱沒下雨 屏東瑪家鄉涼山瀑布幾乎沒水了

屏東縣瑪家鄉涼山瀑布，每當豐水期時，第三層瀑布規模相當壯觀，遠處還可以聽轟轟水聲，現在是枯水期，本來水量就很細微，但今年...

返鄉吃到屏東肉圓 藝人Ella加持讓排隊名店人更多了

藝人Ella陳嘉樺不久前回屏東推薦長治鄉一間麵店，造成轟動之後，這兩天提前回家掃墓，今天中午前往屏東市44年店齡「歸來肉...

環保局開單32次也無效！婦人家門前堆滿垃圾山 兒子苦勸反被罵

高雄鳳山林姓婦人長期在民宅前堆放大量廢棄物，在環保局上班兒子勸阻也無效，鄰居不堪惡臭檢舉。環保局指出，從108年9月至今...

鴨箱寶創意市集開張 遊客可付錢「趕鴨子回家」

歷經10年社區營造，高雄阿蓮崙港社區「鴨鄉寶創意市集」今天開市，宣告以後不定期推出創意市集，現場具備趕鴨體驗場、文創攤車...

屏東家扶大專生婚紗走秀義賣 她穿上婚紗後自信大增

屏東家扶中心去年收到一間工作捐出25套婚紗，屏東家扶中心社工老師與受家扶扶助的大學生們商討後，決定舉辦一場婚紗義賣走秀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。