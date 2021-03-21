屏東瑞光夜市今晚走入歷史 可能遷址另起爐灶

屏東市擁有20多年歷史的瑞光夜市，因土地出售，今天最後一天營業，人潮也沒有明顯增加，加上近期陸續有攤商出走，讓夜市顯得冷清，但有消息傳出，瑞光夜市將遷至新址另起爐灶，讓外界認為，夜市是遷址並沒有消失，對此，原管委會出面澄清，新團隊與舊團隊無關；跟著搬遷的攤商則期盼新場地能讓生意好轉。

瑞光夜市因土地出售，今年初宣布將於明起開始歇業，並於4月1日斷電，今晚為夜市最後一天營業，人潮並沒有明顯增加，加上部分攤商陸續出走，讓夜市顯得冷清。

擺攤10多年的蔡姓攤商說，夜市歇業無論有多不捨，也無法改變事實，只能尋找其他店面重新出發。

許姓攤商嘆，瑞光夜市要歇業，多數攤商都會感到不捨，但無論夜市新址在哪，也只能走一步算一步，畢竟仍須維持家計。

隨著瑞光夜市歇業，也有業者自組新夜市，改遷往鄰近舊址的新場地。此消息傳也引起議論，有人認為，夜市是遷址不是消失；反觀有人認為，新址與原瑞光夜市有別。

原瑞光夜市管委會日前也發出聲明指出，「新瑞光夜市」非原團隊經營策畫，夜市歇業後各項行為，與舊團隊無關；對於新夜市經營者給予祝福，但叮嚀攤商參與新場，須自行評估得失。仍有不少攤商期盼，未來新的場地，能帶來新氣象讓冷清的生意更有起色。