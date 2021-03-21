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久旱沒下雨 屏東瑪家鄉涼山瀑布幾乎沒水了

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
山友陳國禎本月19日去涼山瀑布時，發現涼山瀑布幾乎沒有水了，太久沒下雨，山區也缺水。圖／山友陳國禎提供
山友陳國禎本月19日去涼山瀑布時，發現涼山瀑布幾乎沒有水了，太久沒下雨，山區也缺水。圖／山友陳國禎提供

屏東縣瑪家鄉涼山瀑布，每當豐水期時，第三層瀑布規模相當壯觀，遠處還可以聽轟轟水聲，現在是枯水期，本來水量就很細微，但今年因為較長時間沒下雨，涼山瀑布的水幾乎變得更少了，山友陳國禎本月19日去涼山瀑布時，發現竟然沒有水了，剩下細細流水，連山區都缺水。

屏東縣瑪家鄉涼山瀑布，由茂管處委外經營涼山遊憩區，山友陳國禎本月19日去涼山瀑布，爬到第三層瀑布，發現瀑布幾乎消失了，連細微的水流幾乎沒有了，太久沒下雨，連山區都缺水。

茂管處指出，涼山瀑布在枯水期的水量本來很細微，今年因為較長時間沒有下雨，水量更是少了許多。

涼山瀑布位在屏東縣瑪家鄉，涼山瀑布有三層，第一層瀑布區，不需跋山涉水即可抵達，第二及第三層瀑布可沿山路上行，具挑戰性，適合賞溪、觀石，第二層瀑布未開放遊客進入。

涼山瀑布也因為涼山情歌知名，茂管處官網介紹涼山瀑布，有遊人對涼山瀑布形容「羞似嬌女攏輕紗，勢若千軍馳萬馬；動靜皆宜養身心，涼山飛瀑度餘暇」。今年遇到乾旱，南部沒有下雨，就連涼山瀑布的水流變得非常細微。

涼山瀑布去年第三層情況，水量豐沛氣勢滂礡。圖／茂管處提供
涼山瀑布去年第三層情況，水量豐沛氣勢滂礡。圖／茂管處提供
張姓山友去年6月3日走訪涼山瀑布時，瀑布水量充沛，氣勢滂礡。圖／張姓山友提供
張姓山友去年6月3日走訪涼山瀑布時，瀑布水量充沛，氣勢滂礡。圖／張姓山友提供
去年涼山瀑布第一層情況。圖／茂管處提供
去年涼山瀑布第一層情況。圖／茂管處提供

涼山 屏東縣

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