久旱沒下雨 屏東瑪家鄉涼山瀑布幾乎沒水了

屏東縣瑪家鄉涼山瀑布，每當豐水期時，第三層瀑布規模相當壯觀，遠處還可以聽轟轟水聲，現在是枯水期，本來水量就很細微，但今年因為較長時間沒下雨，涼山瀑布的水幾乎變得更少了，山友陳國禎本月19日去涼山瀑布時，發現竟然沒有水了，剩下細細流水，連山區都缺水。

屏東縣瑪家鄉涼山瀑布，由茂管處委外經營涼山遊憩區，山友陳國禎本月19日去涼山瀑布，爬到第三層瀑布，發現瀑布幾乎消失了，連細微的水流幾乎沒有了，太久沒下雨，連山區都缺水。

茂管處指出，涼山瀑布在枯水期的水量本來很細微，今年因為較長時間沒有下雨，水量更是少了許多。

涼山瀑布位在屏東縣瑪家鄉，涼山瀑布有三層，第一層瀑布區，不需跋山涉水即可抵達，第二及第三層瀑布可沿山路上行，具挑戰性，適合賞溪、觀石，第二層瀑布未開放遊客進入。