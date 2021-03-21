環保局開單32次也無效 高雄婦家門前堆滿垃圾山

高雄鳳山林姓婦人長期在民宅前堆放大量廢棄物，在環保局上班兒子勸阻也無效，鄰居不堪惡臭檢舉。環保局指出，從108年9月至今已開單舉發32次，清理2次，會再轉介醫療機構。

林婦長期在家門口堆放大量回收物，造成髒亂惡臭，高市環保局環保稽查科長陳偉德今天表示，從民國108年9月至今，市府已依廢棄物清理法開單告發32次，裁處28件，累計已裁罰達新台幣12萬6000元，甚至都已協助林婦清理2次，但仍未見成效，林婦也未繳納任何一次罰鍰。其中數件已移送行政執行署強制執行。並已通知林婦強制參加講習。

陳偉德說，林婦兒子是環保局臨時僱員，之前也有請他回家勸阻林婦，卻反遭林婦責罵。據林婦兒子表示，全家從小到大都是林婦撿拾資源回收物維生，至今已經數十年，可能因此演變成堆放回收物的習慣。

至於後續處置部分，陳偉德則說，環保局之後會定期派員巡查訪視，也會轉介林婦至醫療機構做評估診斷。也將與區公所討論，依高雄市環境維護管理自治條例，由區公所入內協助清運回收物。