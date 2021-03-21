返鄉吃到屏東肉圓 藝人Ella加持讓排隊名店人更多了

藝人Ella陳嘉樺不久前回屏東推薦長治鄉一間麵店，造成轟動之後，這兩天提前回家掃墓，今天中午前往屏東市44年店齡「歸來肉圓」用餐，並貼文表示，「常經過這家人超多而放棄，今天吃到了。」隨後也引來屏東縣長潘孟安留言，「唯一支持屏東蒸肉圓！」

藝人Ella陳嘉樺今天中午，前往屏東市歸來肉圓用餐，並貼文分享肉圓吃法，她說，屏東肉圓是用蒸的，一定要加蒜泥香菜辣椒醬，剩下的醬汁和碎肉記得要去加湯。她還在貼文表示，常經過這家人超多而放棄，今天吃到了！

貼文一出，引起不少網友回響，紛紛留言表示，「真的只有南部人懂這吃法，超美味，看了我也好想吃」、「屏東肉圓超級好吃！」、「屏東有大明星推薦美食，屏東會更好」、「Ella也是配屏東辣椒醬嗎哈哈？辣椒醬是標配」、「看了就想回屏東了」。

「唯一支持屏東蒸肉圓！」潘孟安也在貼文留言，還問陳嘉樺「有沒有香菜加滿整碗？然後先吃皮在端肉去加湯？」原本就是排隊名店的歸來肉圓，也在藝人的加持下，吸引更多人前往朝聖。

陳嘉樺Ella臉書貼文也吸引潘孟安留言。圖翻攝自陳嘉樺Ella臉書