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屏東家扶大專生婚紗走秀義賣 她穿上婚紗後自信大增

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶中心日前收到民眾捐贈婚紗，社工老師與受家扶扶助的大學生們商討後，決定舉辦一場婚紗義賣走秀，義賣所得作為獎助學金。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心日前收到民眾捐贈婚紗，社工老師與受家扶扶助的大學生們商討後，決定舉辦一場婚紗義賣走秀，義賣所得作為獎助學金。記者劉星君／攝影

屏東家扶中心去年收到一間工作捐出25套婚紗，屏東家扶中心社工老師與受家扶扶助的大學生們商討後，決定舉辦一場婚紗義賣走秀，義賣所得作為獎助學金，婚紗義賣走秀由學生們規畫，請來彩妝師協助造型、走秀，教學生們走台步，參與的大學生林佩璇說，她從小因唇裂，曾被排擠，對自己沒信心，穿上婚紗走秀，告訴自己「跟別人沒有不一樣」，讓她信心大增。

這場婚紗義賣走秀日前在屏東青少年中心登場，從場地布置、流程規畫與走秀主題，由社工老師們與參與的大學生們籌畫，共有9個受家扶扶助的大學生們，穿上15套婚紗走秀，並邀請彩妝師徐敬翔、蘇凱甄協助妝髮設計、舞台協助、音樂搭配。

參與走秀的張姓女大生，小二開始接受家扶中心的扶助，她說，以往的志工服務大多是打掃街道，或到市場義賣，這次穿上禮服很特別，籌畫約兩個多月，試衣拍照花2天，走秀後她才發現，原來模特兒工作很辛苦。

大二的林佩璇，要照顧小六的身心障礙的弟弟與小四的妹妹，佩璇出生時唇裂，歷經多次開刀，外表看不出來，小時候她曾因外型被同學排擠，很沒自信，這次參與婚紗走秀，學習走台步、化妝，讓她更了解自己，也發現自己的美，不再自卑。

這群大學生們穿上小禮服、晚禮服，走秀前特別拍攝定裝照，希望更多人參與義賣婚紗，婚紗一套義賣2千元到3千元，雖然走秀結束，若有需要民眾仍可與屏東家扶中心聯繫，義賣所得作為學生的獎助學金使用。

屏東家扶中心日前收到民眾捐贈婚紗，社工老師與受家扶扶助的大學生們商討後，決定舉辦一場婚紗義賣走秀，義賣所得作為獎助學金。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心日前收到民眾捐贈婚紗，社工老師與受家扶扶助的大學生們商討後，決定舉辦一場婚紗義賣走秀，義賣所得作為獎助學金。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心日前收到民眾捐贈婚紗，社工老師與受家扶扶助的大學生們商討後，決定舉辦一場婚紗義賣走秀，義賣所得作為獎助學金。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心日前收到民眾捐贈婚紗，社工老師與受家扶扶助的大學生們商討後，決定舉辦一場婚紗義賣走秀，義賣所得作為獎助學金。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心日前收到民眾捐贈婚紗，社工老師與受家扶扶助的大學生們商討後，決定舉辦一場婚紗義賣走秀，義賣所得作為獎助學金。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心日前收到民眾捐贈婚紗，社工老師與受家扶扶助的大學生們商討後，決定舉辦一場婚紗義賣走秀，義賣所得作為獎助學金。圖／屏東家扶中心提供

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