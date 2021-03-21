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壽山動物園蓋纜車有譜 擬串連輕軌當起站

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮說，高空纜車視野要有獨特性，纜車車廂可四面環景，從車廂往外看要能觀賞高雄港、愛河等美景，最近透過無人機試飛，作為選址參考。本報資料照片
高雄市副市長林欽榮說，高空纜車視野要有獨特性，纜車車廂可四面環景，從車廂往外看要能觀賞高雄港、愛河等美景，最近透過無人機試飛，作為選址參考。本報資料照片

高雄市長陳其邁今年2月底宣布啟動新動物園運動，透過空間改造讓壽山動物園全面升級，也要求包含捷運、交通丶工務、觀光丶水利丶環保等共組專案小組，由副市長林欽榮召集評估壽山動物園纜車規畫案。初步構想是與輕軌直接串連，已場勘2次，持續考量工程可行性、環保敏感性丶財務計畫丶綜合效益面等，預計近期向市長回報選址方案評估。

逛壽山動物園是許多高雄人兒時共同記憶，民國67年在西子灣成立（現中山大學） ，75年搬遷到壽山現址，屬於都會型動物園，每年入園約60至70萬人次。動物園面積11公頃，動物明星有黑熊、大象、侏儒河馬、狐蒙等，一年營運預算約3600萬，受限於票價和市場規模，靠門票收益難以自給自足。

民眾前往壽山動物園，大多自行開車或搭公車，大眾運輸接駁資源不足，為強化動物園聯外交通條件，增加觀光賣點，也提升輕軌運量，陳其邁拋出蓋纜車構想。

專案小組已開過2次會，並現勘2次，初步共識是在輕軌C15（壽山公園站）、C16 （文武聖殿站）、C17 （鼓山公所站）擇一站當纜車起點，透過高空纜車接駁通往動物園。

林欽榮指出，輕軌環線大南環段今年初通車，輕軌運量大幅躍升，以輕軌站當高空纜車起點，方便遊客前往動物園，也是喜好登山者縱走壽山丶柴山另一前進基地。

林也說，高空纜車視野要有獨特性，纜車車廂可360度四面環景，從高空車廂往外看要能鳥瞰高雄港、愛河等美景，飽覽壽山之美。最近則規畫單位透過無人機試飛，探索使用者在車廂內可感知的視野內容，作為選址方案參考。為減少用地阻力，基地、路線等，會以國有地、市府地優先，工程規畫由捷運局當主責單位，後續事業主管機關是觀光局。

財務評估也是另一個大課題，選項包括自建、BOT或OT，考量市府財政，推動小組認為結合民間力量的BOT方案較可行。

林欽榮指出，壽山動物園纜車計畫正如火如荼評估規畫，也找來有相關經驗的工程顧問公司參與，目前顯示技術、路線等可行性頗高，也要納入水土保持、環評等程序，

觀光局長周玲妏說，市長相當重視新動物園運動，邀建築師邱文傑協助改造，動物園升級計畫願景一步步實現，纜車計畫持續推進中。周也說，纜車計畫過去多年多次被提起，最後無疾而終，這次相關條件更成熟，且市民相當期待，能讓觀光效益再擴大，相關計畫很快能明朗。

高雄市長陳其邁認為，如何持續創造新鮮感是動物園經營一大挑戰，壽山動物園必須帶入更多想像與話題，才能展現特色，成為城市觀光亮點。本報資料照片
高雄市長陳其邁認為，如何持續創造新鮮感是動物園經營一大挑戰，壽山動物園必須帶入更多想像與話題，才能展現特色，成為城市觀光亮點。本報資料照片
高雄市壽山動物園民國67年在西子灣成立（現中山大學） ，75年搬遷到壽山現址，每年入園大約60至70萬人次。記者王慧瑛／攝影
高雄市壽山動物園民國67年在西子灣成立（現中山大學） ，75年搬遷到壽山現址，每年入園大約60至70萬人次。記者王慧瑛／攝影

動物園 纜車 輕軌

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