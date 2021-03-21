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屏東家扶舉辦家庭日 親子闖9關展現默契

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東家扶中心今在屏東縣立鶴聲國中舉辦家扶家庭日「幸福路上，與你童在」，約有200名親子一同參與，活動安排9個關卡，親子們一起完成愛的任務。圖／屏東家扶中心提供
屏東家扶中心今在屏東縣立鶴聲國中舉辦家扶家庭日「幸福路上，與你童在」，約有200名親子一同參與，活動安排9個關卡，親子們一起完成愛的任務。圖／屏東家扶中心提供

屏東家扶中心今在屏東縣立鶴聲國中舉辦家扶家庭日「幸福路上，與你童在」，約有200名親子一同參與，活動安排9個關卡，親子們一起完成愛的任務，家長在遊戲過程中看見孩子的優勢，也創作更多美好愉快回憶，增加親子相處時光。

今天活動在志工伙伴表演兒童保護操揭開序幕，透過兒保操呼籲家長留意個人情緒，當情緒來臨時，透過閉眼睛、深呼吸，找人抒發情緒，氣消時記得抱抱孩子等方式，培養正向親子關係。

屏東家扶提供經濟扶助家庭們，70戶家庭，200名親子參加，安排9個關卡，「愛的抱抱」、「接住我的愛」、「幸福回憶」、「傳聲接愛」、「同心協力」、「你畫我猜」、「大展身手」、「我來幫你穿」、「我愛我的家」，闖關讓親子一起完成愛的任務。

屏東家扶指出，首次舉辦家庭日，讓家長在遊戲看見孩子的優勢，也讓孩子有機會與家長製造美好回憶，參與的家庭享受互動過程帶來正向關係，親子也因共同參與，有一致的目標，減緩假日休閒被3C產品所替代的互動模式。

單親的蔡媽媽帶著小三、大班的女兒一起來闖關，大小朋友玩得不亦樂乎，蔡媽媽說，跟孩子們更親近，一起討論闖關順序；石阿嬤帶著小四孫女與大班孫子一起玩，阿嬤說，平常小朋友念書，下課就回到家，假日也都只是到公園自由活動，闖關遊戲跟孫子女們互動，很不錯。

屏東家扶中心主任傅敏峯說，家扶社工長期致力家庭服務工作，發現家長普遍有教養困擾、親子互動與對話次數少，透過此家庭日鼓勵家長周末假期陪伴孩子從事正當的休閒活動，讓受扶家庭有親子共樂的機會以及正向的親子互動經驗，促進雙方良好互動，為親子關係增溫。

屏東家扶中心今在屏東縣立鶴聲國中舉辦家扶家庭日「幸福路上，與你童在」，約有200名親子一同參與，活動安排9個關卡，親子們一起完成愛的任務。記者劉星君／攝影
屏東家扶中心今在屏東縣立鶴聲國中舉辦家扶家庭日「幸福路上，與你童在」，約有200名親子一同參與，活動安排9個關卡，親子們一起完成愛的任務。記者劉星君／攝影

親子 屏東縣 家扶中心

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