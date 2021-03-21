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冷氣團挾帶境外汙染 高雄空品還會再轉差
許多民眾今天一外出便感受到今天戶外有降溫，戶外空品也不理想，高雄市環保局「空品報你知」提醒，冷氣團南下，要注意境外汙染，今天高雄戶外空氣品質主要為「橘色提醒」等級。
「空品報你知」提醒，由於前幾天東風吹拂，西半部累積相當程度的汙染，北風增強時，推進西半部汙染往南累積、通過，也因為中南部風速才剛剛增強，擴散條件不至於太好，空氣品質相對不佳。
後續因偏北風大幅增強，冷氣團挾帶較多的境外汙染，根據環保署預報，包含PM2.5及較大量的沙塵（PM10），要注意後續空氣品質再有轉差。
今天大環境大氣概況，大環境北風，西半部北風，愈晚風速愈強。
上半天北風增強，正推進西半部汙染物南下，空氣品質為「橘色提醒至局部紅色警示」。下半天風速明顯增強，水平擴散條件大幅改善，但境外汙染接續南下，空氣仍易達到「橘色提醒」。
天氣為多雲到晴，上半天舒適至偏暖，下半天起風，晚上轉涼，建議全天減少戶外劇烈運動，尤其上半天應減少。
因應冬季空品不佳，興達電廠今天1號、4號機停機中。2號、3號機友善降載減排中。
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